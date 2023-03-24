《死屍死時四十四》主題貼地對白抵死　香港人有共鳴｜何故專欄

《死屍死時四十四》，主題貼地，對白抵死，編導稱職，演員出色，香港人好有共鳴，充滿驚喜的黑色荒謬喜劇！



《死屍死時四十四》電影海報

《死屍死時四十四》獲選為第18屆大阪亞洲電影節開幕電影，並且奪得由「朝日放送電視台」贊助的「ABC TV Award」，日本也有很多「樓奴」，不少為了買樓而賠上畢生幸福，難怪同樣感受到香港人的切膚之痛！

《死屍死時四十四》電影海報

《死屍死時四十四》是新晉導演何爵天在《正義迴廊》後第二部執導的劇情長片，資深電影人錢小蕙身兼監製和編劇，另一位編劇是曾參與製作《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅VAN》和《再見UFO》的江皓昕。星級演員包括：毛舜筠、鄭中基、黃又南、余香凝、呂爵安、楊偉倫、劉江、黃文慧、胡麗英、柳應廷、陳漢娜、李尚正、張滿源、潘恆生、陳詠燊，還有林海峰客串配音。柳應廷主唱的主題曲《鹹魚遊戱》，由負責本片配樂的崔展鴻作曲，黃偉文填詞。攝影指導是曾經和何爵天合作《正義迴廊》的梁祐暢，加上金像獎「最佳剪接」胡大為助陣，台前幕後的強大陣容，一同攝製出很有意思的本土電影。是真正的香港電影。

《死屍死時四十四》電影劇照

《死屍死時四十四》的故事發生在一個尋常夜晚，「臨海峯」14A的杜志銘（黃又南 飾）夫妻（余香凝 飾）與外母（毛舜筠 飾）和大舅（楊偉倫 飾）在家門前發現了一具裸體男屍（張滿源 飾），為免單位變成凶宅令樓價大跌，一家人決定合力處理，將屍體嫁禍給鄰居：同層14D的銀髮族陳生（劉江飾）陳太（黃文慧 飾）、14B的未婚女子Mary姐（胡麗英 飾）、14C性格火爆的張氏父（鄭中基 飾）子（呂爵安 飾）。他們起初互相推卸責任，其後因為利益關係而達成共識，並且得到13A的神秘吸菸女子（陳漢娜 飾）指點迷津，合力在天亮前將男屍運走，卻遇上以保安員（李尚正 飾）為首的重重難關⋯⋯

《死屍死時四十四》電影劇照

《死屍死時四十四》笑中有淚，在荒謬的極致中見證人性，特別是「各家自掃門前雪」的劣根性。「香港人買香港樓，我哋都知道係荒謬，地產商都知道係荒謬，地產商都知道我哋知道係荒謬。」這段借用了前蘇聯離心份子作家、諾貝爾獎得主索忍尼辛（Aleksandr Solzhenitsyn）名句轉化而成的對白，簡直是一針見血，總結了香港人的美麗與哀愁。

《死屍死時四十四》電影劇照

《死屍死時四十四》劇情峰迴路轉，卻是首尾呼應，細節和伏筆都很有心思，最重要是沒有違反電影裡的邏輯，一切看似荒謬的事物都有合理解釋，無論是男屍突然出現的原因、他的真正身份和跟主角們的密切關係、眾人處理男屍的不同方法、甚至是片名「四十四」的謎團，絕對不是「寧要不通，莫要平庸」，《死屍死時四十四》的劇本是近年難得的佳作。何爵天在處理連場群戲時，也比《正義迴廊》時更成熟，並且保留了作者風格。

《死屍死時四十四》電影劇照

《死屍死時四十四》雖然人物繁多，卻是各有特色，不只一個是你熟悉的，甚至有可能就是另一個你！本片反映出香港老中青三代、不同階層都為了買樓而煩惱，即使在人生「收成期」的老人家，購買死後的墓地也不容易啊！對比同樣是由何超儀投資、以房屋問題為主題的倫常慘劇式黑色幽默恐怖片《維多利亞一號》，《死屍死時四十四》更有趣、更易消化，也更寓意深刻。

《死屍死時四十四》電影劇照

《死屍死時四十四》極有可能重演《正義迴廊》多名演員同時入圍香港電影金像獎的盛況。在諸位不同類型的演員中，個人認為陳漢娜最搶鏡，柳應廷最可愛，最大驚喜是劉江和黃文慧，最辛苦的肯定是張滿源。鄭中基和呂爵安再次飾演父子，比前作更有火花！黃又南和余香凝的演技都更進一步，毛舜筠和楊偉倫恰到好處，胡麗英卻略嫌不夠發揮（這個角色，或許更適合由何超儀來客串），相比之下，李尚正、潘恆生和陳詠燊雖然戲份不多，卻令人留下更深刻印象。

《死屍死時四十四》的英文片名「Over My Dead Body」，令人有種莫名其妙的感慨。散場後，突然想起《聖經》馬太福音第十六章26節，「人若賺得全世界，賠上自己的生命，有甚麼益處呢？人還能拿甚麼換生命呢？」共勉之。

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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