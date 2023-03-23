展覽｜收藏家角度出發　展示本地藝術學院畢業人才的藝術成就回顧

一間學校辦學成功與否，很大程度上體現在學校的畢業生。假如學校能夠教出一些對社會具有貢獻的傑出校友，也就從側面上印證了學校的辦學理念與核心價值。



香港藝術學院作為香港藝術中心的附屬機構，自創辦以來一直積極培訓和教育不同範疇的藝術工作者與藝術家。畢業過後，有不少校友成為了國際知名的藝術家，他們的藝術創作更深得收藏家和各個藝術館追捧，令學院引以為傲。最近，學院正舉行《The Collectors’ Choice Art Exhibition》展覽，展示收藏家來自二十三位香港藝術學院校友之手的珍藏，回顧學院歷年優秀學生的藝術創作。



適逢藝術三月，全港各處都正舉辦不同的藝術活動讓普羅大眾能夠更進一步接觸當代藝術。香港藝術中心也將於今個周末舉辦一年一度的開放日。以一連串展覽、工作坊、電影放映、音樂演出等等的藝術節目，讓公眾全身投入豐富的藝術世界。是次《The Collectors’ Choice Art Exhibition》為藝術中心第一屆《Collectible Art Fair》預熱，展覽由九位本地著名收藏家挑選並借出超過30件出自香港藝術學院校友的藝術珍藏公諸同好，首次向大眾展出涵蓋繪畫、油畫、雕塑、陶瓷、裝置藝術，以至攝影等多元化媒介作品，是一次相當豐富飽覽藝術品的機會。

另一方面，藝術作品需要得到收藏家青睞，藝術家們才能獲得所需要的資源，為他們的藝術創作注入可持續性。這次展覽正希望以收藏者和贊助人的角度出發，由他們精選眼中認為別具心思與藝術價值的藏品予公眾鑑賞，除了是對這群藝術領域的重要推動者以示感謝，亦是對藝術學院和畢業校友的一直以來的努力作出肯定。

本地年輕藝術家李寧，2018 年於香港藝術學院藝術系學士畢業。李寧壇長以混合媒介版畫、銅版畫等方式創作，同時為一名職業紋身師的他利用紋身工作培訓出的心思縝密和精緻的線條技巧運用到他的藝術創作之上。紋身與版畫為他養成一套獨有的美學觸覺，充滿細膩、隱喻的作品。這次由Living Collection借出的系列作品《Hide》、《Bath》、《Seek》，李寧就以鮮豔色彩配上他極具意味的細節刻劃，透過作品投射自己相信的價值，呼應社會和生活。最近，他的另一創作更正在Art Basel展出，是本地矚目的藝術新星。

同樣是90後的馮孟忠，自小就鍾情於木刻創作，熱愛大自然的他有不少的作品都跟大自然有關。比起在畫布上繪畫，馮孟忠更著迷於木板雕刻，他喜歡把利刀在木板表面雕刻時表現出來的利邊和木衣表現出來的天然層次感呈現於作品，一刀到尾，非常利落。展覽由周達智先生借出馮孟忠的收藏《Muse》和《School Street》，藝術家以炭筆和木刻將個人的情感和過去的記憶，以抽象的形式刻劃於木板上，精細的線條令觀眾沈浸於作者的藝術世界。

展覽地圖



展覽詳情

名稱：《The Collectors’ Choice Art Exhibition》

日期：即日至 4 月 10 日

時間：上午 10 時至晚上 8 時

地點：灣仔，港灣道 2 號，香港藝術中心五樓，包氏畫廊

