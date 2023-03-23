專訪｜《斷網》掀另類熱度　導演黃慶勳挑戰「港產片不宜」題材

於正式公映前推出優先場予觀眾先睹為快，是香港電影的常見宣傳手法，畢竟在網絡世界口碑就是王道，但偏偏這一發行上的安排也隨時可以令一部電影死於非命。訪問《斷網》導演黃慶勳之際，電影不過在舉行優先場階段，交稿之際電影剛上畫，但沒等到這訪問面世，《斷網》已被網絡影評攻擊至體無完膚，大量的負評為電影掀起了另類的熱度，扼殺了很多觀眾的入場意慾，令這部有著三名影帝坐陣的犯罪電影評價一面倒，難說得上客觀。

文：金寶｜圖：安樂影片有限公司及黃慶勳｜原題：《斷網》挑戰「港產片不宜」題材掀另類討論熱度 導演黃慶勳：必須嘗試，至少有所不同



任達華於戲中飾演警察，和郭富城及林家楝形成三方角力（圖片來源：安樂影片有限公司）

可是《斷網》的挑戰精神不可小覷 ─ 和《明日戰記》一樣，《斷網》同樣在挑戰一些「港產片不宜」的題材。科技/ 幻題材和視覺特效，就像香港電影的禁忌，哪個拍死哪個。對黃慶勳來說，本可承接《麥路人》的成功，繼續開拍同類型的電影，穩穩當當地加入社會議題及人文關懷導演系列，偏偏他以十級勇氣挑戰新領域，無論電影成績如何，這個新晉導演都值得大家認識他多一點。

和《麥路人》不同，《斷網》不是黃慶勳的原創故事，投資方將這故事交到他手上，電影最初走傳統動作片路線，他收到後加入在網絡上「洗黑錢」的情節，令《斷網》有紮實的犯罪電影基礎，再將原來的虛擬戰場形象化，擴大了它的戲劇性。「發生在網絡上的東西，其呈現可以簡單如林家楝很喜歡說的，『不就是撳個Enter掣』。現在的形象化處理手法，坦白說拍的時候我們都不知能否成功，但至少現在《斷網》和大家看過的港產片不同，如果不去嘗試，它就只有大家都耳熟能詳的街頭槍戰、飛車追逐。」

郭富城飾演一名改過自新的黑客（圖片由安樂影片有限公司提供）

影片以「黑客」為主角，創作時黃慶勳也找來了真的黑客助他一臂之力，郭富城飾演的網絡保安主任，就有這位真實黑客的影子。「協助我們的那位黑客，現已從事正當職業，他任職保安公司，會被安插到客戶的公司當普通職員，作為內應查出公司內部的問題。」戲中的黑客神通廣大，黃慶勳在做資料搜集期間，感覺就是他們「可以打開任何一道門」：「電影情節中，郭富城駭入行車紀錄器擷取林家楝的犯罪證據並不困難，基本上和網絡連接上的任何地方都沒有絕對安全。」那現在很多家庭都安裝了家居IP Cam，不是等於中門大開？「Cam的數量這樣龐大，如果沒有特別原因，也不會招來別人的窺視吧。」

林家楝受脅迫，唯有找來郭富城做「替死鬼」（圖片由安樂影片有限公司提供）

《斷網》於疫情最嚴峻的期間開拍，當時別說整個電影業，香港甚至全球都一片愁雲慘霧，郭富城的經理人小美支持他們開戲，希望大家仍然有工作，亦能鼓勵同業堅持下去。但實在疫情下受到的限制多，黃慶勳坦言花在創作上的時間亦不足夠，但還是盡力令角色更飽滿。「收到最初的劇本時，我們發現角色的動機並不足夠，於是加入了顧定軒演林家楝的弟弟，因為弟弟被害，令林家楝鋌而走險。」或為了金錢不擇手段，或為了家庭不惜一切，為對立的角色提供了奮不顧身的動機。「家楝飾演的奸角，同樣是被威脅，他的弟弟是受害者，所以家楝要帶著弟弟離開，他選了這一步就沒有回頭路，從此就要不斷逃命。」網絡猛烈抨擊電影中描述科技和網戰的部份，卻鮮有人提及劇本的明快節奏與劇情緊湊，就連角色們呈現的人性亦被略去不談。「努力嘗試過，有人不喜歡，但我相信總會有人喜歡的。」

導演界來說，黃慶勳是新人，但其實他已經從事電影工作廿多年，由助製入行，從事最久的崗位是副導演，再在六年前下決心要拍出自己的作品。「我做過徐克、杜琪峰、林嶺東這些『惡人』的副導演，那時候完全沒有參與創作，只會做好製作去配合導演，現在會多想怎樣說故事。做副導演最寶貴的經驗，就是知道怎樣和演員溝通，很多人問我一開始做導演就和大卡士合作有沒有壓力？ 這一點我完全沒問題，演員就是來演戲的，如果跟他們說話時『口窒窒』，他們只會對你更加沒信心。」

《斷網》台前幕後：(左起) 林家楝、黃慶勳、郭富城、胡子彤、監製鄭保瑞（圖片由安樂影片有限公司及黃慶勳提供）

六年前，黃慶勳感到父親年事已高，開始萌生「要交一張成績表給他」的想法。「已經入行很多年，會想自己是否再進一步，拍一部電影給大家看呢？ 我用了兩年時間推掉所有副導演的工作，專心寫好《麥路人》的劇本，再自己遊說投資者，找到開拍資金才邀請鄭保瑞當監製。」鄭保瑞和黃慶勳相識多年，聽到他要拍自己的作品，因應黃慶勳的性格，最初以為他要拍喜劇，怎料黃慶勳要拍劇情片。「我喜歡寫人，人和人之間的情、人與人的關係，《麥路人》後已在構思另一個故事，題材和每個人都要經歷的一個階段有關。」

《斷網》是必經的嘗試，探索拍攝類型電影的可能，即便結果未如理想，對一個新導演而言仍是重要的一課。挫折無損創作新故事的熱情以及繼續拍下去的渴望，就是香港電影人的堅定意志。

（標題為編輯所擬，圖片由安樂影片有限公司及黃慶勳提供，本文不代表藝文格物立場。）