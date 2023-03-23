《不散的筵席》以古鑑今細膩感人　真正的說好香港故事｜何故專欄

《不散的筵席》細膩感人，以古鑑今，是屬於香港人的故事，真正的說好香港故事。



《不散的筵席》由香港話劇團現任藝術總監陳敢權編劇及導演，電影《桃姐》的監製李恩霖擔任製作顧問及聯合編劇，李恩霖再次將他的真實經歷改編，以少爺仔Roger和他經營敘香園的舅父為主角，劇情圍繞著這間老字號酒家在上世紀七八十年代的故事，加上桃姐也有登場，可算是《桃姐》的前傳。



《不散的筵席》宣傳海報

《不散的筵席》以敘香園為舞台，敘香園在1989年12月28日光榮結業，對於年輕觀眾，也許聞所未聞，即使曾經跟長輩們一起幫襯，記憶應該很模糊，但正如劇中的Roger所說，電影可以將事物變成永恆，然而，懷舊的時代背景很難重現，服裝和道具都很昂貴，若要留下敘香園的印記，以及這個繁華都市的無間變遷，舞台劇反而更合適。《不散的筵席》成功完成這個歷史任務。

《不散的筵席》劇照（圖片來源：香港話劇團）

《不散的筵席》分為三幕，分別發生在1973年、1981年和1989年，記錄了那個變化急速的年代，包括七十年代的經濟起飛、魚翅撈飯、星光燦爛，其後八十年代的移民潮、不少家庭為此天各一方，在2023年一起回望前塵，竟有種難以言喻的共鳴，環顧近年不少老店相繼結業，當年新興的尖東亦已風光不再，更有種歷史在重演的唏噓。

《不散的筵席》劇照（圖片來源：香港話劇團）

《不散的筵席》既是李恩霖的寶貴回憶，也是香港人的集體回憶。劇中的Roger（陳健豪 飾）就像電影《桃姐》中的設定，雖然在美國攻讀商科，但一直鍾情電影，他趁暑假回港，本來被父親安排在會計樓裡工作，但他為了尋找寫劇本的題材，就來到舅父劉仕球（高翰文 飾）經營的敘香園實習，從敘香園不同成員身上細味了不少人生故事。八十年代，Roger學成歸來，雖然成功進入影視行業，夢想卻未能成真。與此同時，老字號的敘香園，連同年紀老邁的舅父，也遭逢巨大變遷⋯⋯

《不散的筵席》劇照（圖片來源：香港話劇團）

《不散的筵席》雖然只有一個場景，卻是人物眾多，而且每個角色都很立體、很有特色和代表性。高翰文主演的劉仕球，正是全劇的最大亮點，巧妙地安排彭杏英特別演出，飾演劉仕球的妻子鄭玉蘭，兩夫妻擦出火花，絕對是神來之筆！陳健豪演活了「少爺仔」Roger，至於其他的角色，包括曾經和劉仕球一起打仗的大廚郭金（申偉強 飾）、Roger童年玩伴兼劉仕球左右手阿昌（歐陽駿 飾）、燒味師傅梁田（吳家良 飾）、點心師傅湯聯（余翰廷 飾）、崇拜李小龍的燒味學徒牛精雄（蔡溥泰 飾）、負責財務的英姐（陸嘉琪 飾）、點心學徒阿蓮（麥靜雯 飾）、由舞小姐轉行知客的娜姐（廖小善 飾）、郭金的徒弟其後轉行地產的阿銳（陳嬌 飾）、日本導遊Yumiko（岑君宜 飾）、還有大家熟悉的桃姐（文瑞興 飾），連同飾演伙計的劉煒燿和趙汝陽，可算是各自各精彩，個人印象最深刻的是為藝術而犧牲的余翰廷！

《不散的筵席》劇照（圖片來源：香港話劇團）

《不散的筵席》有笑有淚、有美味、也有溫度、更充滿了人生哲理，是現時香港人所需要的故事。浮沉多年的Roger，在舅父的教誨下，終於明白在追求夢想同時，也需要腳踏實地，更明白世事並非「非黑即白」。時移世易，在變與不變之間，有某些信念仍是必須堅持，重點正是「贏得正派，輸得漂亮」。

《不散的筵席》劇照（圖片來源：香港話劇團）

《不散的筵席》原本安排在上個劇季演出，卻因為疫情順延，不僅成為香港話劇團45週年誌慶節目，也是陳敢權任期內最後一齣編劇和執導的舞台小品，果然是「天下無不散的筵席」。感謝陳敢權十五年來的貢獻，為觀眾帶來不同類型的精彩舞台劇！《不散的筵席》為陳敢權的藝術總監生涯，寫下了美麗團圓的結局，也為香港劇壇留下了一個足以跨越年代的好劇本。

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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