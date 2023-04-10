科普｜專業角度回答稀奇古怪醫學、犯罪問題　腹部中彈會痛到死？

【藝文編按】平日觀看大量的電影橋段，當中一些調查案件，我們經常都會很好奇到底劇情合理與否；滿腦子有著一大堆疑問，並希望有人可能解答種種稀奇古怪的醫學和鑑識問題。本文摘自麥田出版的《法醫．屍體．解剖室：犯罪搜查216問》中的兩個篇章，由專業醫生為我們解答各種推理小說以及犯罪影集中的諸多疑問。



由專業醫生為我們解答各種推理小說以及犯罪影集中的諸多疑問。（圖源：gettyimages）

閹割是如何進行的？

問：閹割會造成什麼樣的立即影響？會失血多少？我假設這會誘發立即性休克。會不會很快致命，有沒有辦法拖延一下？從醫學角度來看，會發生什麼事？

答：閹割亦即睪丸移除手術，實際上是一種很單純、安全的醫療程序。處理時必須切開陰囊（scrotum），分別紮住兩邊睪丸（testicle）的動脈和靜脈，接著從緊貼打結處的遠端位置剪斷，所造成的出血量極少。隨後縫合陰囊傷口並包紮妥當即可。這是在醫療環境的情況。若在其他地方進行，情況又不同了。

閹割是如何進行。（電影《水果硬糖》截圖）

不施用麻醉的話會非常疼痛，而且要是沒紮好血管將造成出血，不過出血情況不太可能危及生命。這幾條動脈和靜脈都很小。靜脈的血液會很快凝結成塊，動脈則會攣縮（收縮），這是身體面對動脈受傷時的自然反應，能夠減緩血流並加速凝固。除非情況很特殊或運氣很差，否則接受閹割的人不會陷入休克，也不會死。若非在無菌狀況下進行手術，就有造成繼發性感染和致命的可能。如果你還沒看過電影《水果硬糖》（Hard Candy），請找來觀賞，內容就是描述這個情節。片中艾倫．佩姬（Ellen Page）把角色詮釋得相當精彩，佩姬即主演《鴻孕當頭》（Juno）走紅的女演員。

書名：《法醫．屍體．解剖室：犯罪搜查216問》

作者：道格拉斯‧萊爾（Douglas P. Lyle）

出版：麥田出版



一個人腹部中彈有可能熬過十二到二十四小時，之後才接受治療嗎？

問：我是電視影集《靈媒緝凶》（Medium）的撰稿助理，我們的作者群希望劇中某人的腹部中槍，在十二到二十四小時內都無法就醫，但不至於喪命。如果彈頭沒有穿透他的器官，在沒接受治療的情況下，他能夠活多久？

腹部中槍唯有傷及主要血管才會立即致命，但卻將會十分痛苦。（圖源：gettyimages）

答：腹部中槍時，唯有傷及主要血管才會立即致命，好比主動脈或下腔靜脈（inferior vena cava）受損的情況。這會造成大量出血，迅速死亡。若是肝臟、脾臟或腎臟等器官之一受損，出血會非常嚴重並危及性命，但不會有馬上送命的危險。死亡在好幾個小時之後才會降臨。不過這些選項都不適合妳的情節。

倘若未傷及血管或器官，出血情況會十分輕微，致死風險主要來自於感染。感染有可能過幾天才會形成，而且要許多天、甚至幾個星期才會死亡。

腹部中了一槍會十分痛苦。腹膜（腹部內襯 peritoneum）神經分布綿密，而這片神經網對痛苦又極為敏感。所以闌尾炎才會那麼痛。就連依照妳情節所描述的槍傷的最小可能血量，都可能刺激這席內襯，而且一切動作都會引來劇烈刺痛，波及整個腹部。被害人會盡量避免動作，但連呼吸也覺得疼痛不已，因為呼吸時橫膈膜會上下移動並帶動腹內器官。要是有人碰觸他的腹部或施力壓迫，他會感到極度痛楚。坐著、站著、翻身到一側，幾乎一切活動全都很難忍受。他會大量出汗，還可能噁心、嘔吐，而嘔吐會帶來劇痛。

所以，那個人物有可能活過妳勾勒的時間範圍。他會承受巨大的痛苦，以及最後當他獲救並送達醫院時，他需要接受手術、積極抗生素治療和疼痛處理。

（本文獲麥田出版授權轉載，圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介｜道格拉斯‧萊爾（Douglas P. Lyle）。是一名心臟病學家，也是執業醫生，忙碌工作以外，仍不忘創作。他於迪西爾斯大學（DeSales University）教授線上法醫科學課程，亦與知名影集編劇一同工作，如《法律與秩序》、《CSI犯罪現場：邁阿密》、《神經妙探》、《法外柔情》、《冷案》、《怪醫豪斯》等片。

