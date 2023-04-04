當米奇老鼠、Hello Kitty露出真面目　卡通人物回歸現實詭異十足

【迪士尼/動漫/卡通】近年不少動漫作品都被改編成真人化版本，角色以不同方式呈現在屏幕上，譬如蛋黃哥在真人版電影中有著光滑表面，而比卡超則添上毛流變成毛茸茸小動物。但究竟這些角色在現實世界會是什麼模樣？荷蘭藝術家Super A以畫筆脫去動漫、卡通人物偽裝，在作品系列「Trapped」中交代答案。



Super A作品（Super A Instagram）

Super A作品（Super A Instagram）

動畫世界經常會營造出一種「完美」假象，看起來一切向好，但在Super A作品中，這種濾鏡就被狠狠打破。Super A以畫筆將我們熟知卡通、童話、流行文化角色抽絲剝繭，揭示角色潛在真實面貌。在他作品中，米奇老師實際是灰色老鼠、多啦A夢和Hello Kitty內都藏著一隻白貓、而超音鼠真的是一隻刺猬，在小動物加持下這些角色似乎再添上幾分可愛。Super A不少作品都圍繞迪士尼人物創作，總所周知，迪士尼有著「地表最強」法務部，看作品時難免為他捏一把冷汗。

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當然，我們熟悉角色不止有動物，那麼改造結果就變得相當詭異。譬如小丑會從麥當勞叔叔表面下露出眼睛，令人毛骨悚然；而怪物公司大眼仔是長了腳的一顆眼球，多少有些毀童年。

Super A原名Stefan Thelen，是一位荷蘭藝術家。在進行個人創作前，他曾於迪士尼樂園和環球影城工作，正是在這種「夢幻樂園」工作經歷啟發他抓起畫筆：「在迪士尼和華納擔任雕塑家和畫家工作時，我常常感覺自己要幫他們創作一個虛假的美麗世界，但現實明明一點都不美。這讓我意識到該是時候創造自己世界，『Trapped』系列便是最佳展示方式。」

他喜歡產生強烈對比，在其作品中，卡通角色外觀如同絲帶般被層層拆解，圍繞畫家為它們創造之真實面目，大家熟悉之卡通外觀和新形象一併出現，產生一種衝擊感。他解釋道：「這些作品中絲帶代表著我們平常戴著的面具，而絲帶和角色真身之間空間能讓我們向內窺探，並展示一小部分真實自我。」

畫布以外，Super A也就「Trapped」系列進行雕塑和街頭藝術創作，暫時壁畫作品多見於歐洲街頭。若讀者對他作品有興趣，不妨到訪他官方網站和IG賬號，留意其最新作品。