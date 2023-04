《又係女司機》有笑有淚有共鳴探討深層次社會矛盾｜何故專欄

《又係女司機》,以女司機被歧視為主題,有笑有淚有共鳴,表面上是談論性別定型問題,實際上卻是探討更深層次的社會矛盾。



《又係女司機》海報

《又係女司機》是新晉編劇譚安婷以自身駕駛經驗出發,從學車到上駕駛改進課程,細膩描寫兩性關係同時,和觀眾一起反思父權社會的種種不公平現象,尋找被壓迫的女性和其他弱勢社群如何生活和生存之道。

何故 攝

《又係女司機》由譚安婷自編自導,兼任舞台指示和聲演導航系統,劉綺莉和李安生擔任演讀員,獨立書店社區讀劇計劃「獨劇」發起人梁永冲擔任監製及舞台監督,這是「獨劇」在《Adam》後的第二個劇目,2023年3月31日至4月2日,在位於西營盤的書店「舍下」演出5場。

《又係女司機》劇照(圖片來源:獨劇)

《又係女司機》共有七場,依次序是【女師傅】、【Dear Dad Dear Cube】、【Bertha Benz與Ana】、【成年少女的駕駛改進課程】、【牧羊少女】、【月球上的法拉利】和【Drive my Cube】。Ana本來任職女導遊,她一直捨不得賣掉亡父留下名為「紅仔」的那輛Nissan Cube,為了記念父親,加上因為疫情而失業後被迫轉職Uber司機,竟然由現代回到過去,從香港奔向太空……這是Ana從駕駛學院開始的冒險旅程、也是她在各種離奇幻象中見證歷史的穿越旅程、更是她和沿途上遇見的不同女性一起探索自我的蛻變旅程。

《又係女司機》劇照(圖片來源:獨劇)

《又係女司機》並非坐定定的靜態讀劇,是一場結合音樂和投影的動態演出,兩位演讀員會配合劇情離開座位,遊走於書店的不同位置,彼此更會有眼神交流、身體接觸、甚至一起手舞足蹈,在有限資源下,豐富視聽之誤。除了那輛標誌性的紅色小車cube,還有其他道具,包括:李安生的香煙,以及劉綺莉的黑超、圍巾、鴨舌帽等,譚安婷作為導演,準備充足,而且很有心思,值得一讚!

《又係女司機》劇照(圖片來源:獨劇)

《又係女司機》的兩位演讀員劉綺莉和李安生,都是譚安婷的學妹,2022年畢業於香港演藝學院戲劇學院,主修表演,李安生飾演主角Ana,以及月球上的小男孩,她的演出很有爆炸力,並且成功駕馭長達三頁紙的獨白,非常厲害!劉綺莉一人分飾多角,包括:駕駛學院的女性教車師傅葉師傅,駕駛改進課程的方教官、以及班上Hi-Ace、5噸半凍櫃、飛雞、DC9等不同類型的男學員,Ana的陌生乘客「大羊」,還有首位女司機Bertha Benz和首位女太空人Valentina Tereshkova,入形入格,惟妙惟肖。《又係女司機》對演員的要求極高,她倆都有出色表現,令人留下深刻印象!

《又係女司機》劇照(圖片來源:獨劇)

《又係女司機》是建立於現實的超現實故事,Ana並非一般的女司機,她竟然擁有超能力,每次快要撞車時,都可以穿越時空。她曾經穿越到1888年,邂逅了汽車品牌Benz創辦人Carl Benz的妻子Bertha Benz,參與了她駕駛三輪的Benz實驗汽車3號進行的長途旅行,並且有一段發人深省的對話。另一次穿越,Ana竟然變成了首位女太空人Valentina Tereshkova,發現了月球上的秘密!難怪在開場前會播放〈fly me to the moon〉⋯⋯

《又係女司機》劇照(圖片來源:獨劇)

《又係女司機》的劇情雖然天馬行空,卻是言之有物,更隨時殺你一個措手不及!令我最感動的是第五場【牧羊少女】,Ana突然在路上遇見羊群,完全不合乎常理的荒謬情節,很村上春樹、很馬奎斯、很香港。看著Ana挽救了受傷的「大羊」,我哭了,而且哭成淚人。想不到譚安婷的劇本竟然擁有這樣的感染力。

《又係女司機》劇照(圖片來源:獨劇)

《又係女司機》見證了大時代,也見證了譚安婷的成長。我和譚安婷結緣於電影《哪一天我們會飛》,她當時飾演「月球老師」的學生「鄧巧靜」。譚安婷於香港演藝學院戲劇學院主修表演,在校時憑《嚎叫》獲得「最傑出演員獎」,畢業後加入一條褲製作,擔任駐團實習演員,並且參與了《流徙之女》(四度載譽回歸)等多個演出。熱愛編寫的她,在電影《阿媽有咗第二個》擔任編劇助理。看著她展現出不同才華,竟然有種老懷安慰的感覺。

《又係女司機》是譚安婷從創作過程中體驗釋放與釋懷,跟大家分享其內心深處的故事,這也是香港人在逆境中尋找出路的故事。期待這輛紅色cube盡快駛往干諾道中,在可以容納更多觀眾的劇場裡公演,讓更多人的心內掀起漣漪!

(專欄「何故火鍋館」每月刊出,標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。)

作者簡介︱何故,內向、憂鬱而文靜的作家,已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



更多電影評論文章,可參看作者Facebook