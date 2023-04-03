《命案》以「不認命」為宣傳　見證人性的善與惡｜何故專欄

《命案》，第47屆香港國際電影節的開幕電影之一，鄭保瑞再次夥拍銀河映像的黑色電影佳作！



《命案》電影海報

《命案》由杜琪峯監製，游乃海編劇，鄭保瑞導演，以「命運」為主題，並且以「不認命」為宣傳，在玄之又玄的劇情中，見證人性的善與惡。

《命案》電影劇照

《命案》於2023年2月19日在第73屆柏林影展舉行世界首映後，於3月30日在第47屆香港國際電影節舉行亞洲首映，導演鄭保瑞、監製朱淑儀、編劇李春暉、主要演員包括：林家棟、楊樂文、吳廷燁、伍詠詩、陳湛文、黃文慧、黃呈欣和陳佩思一同盛裝出席，開場前跟觀眾見面。剛巧坐在「頭巾兵團」（楊樂文粉絲名稱）當中，特別感受到現場的熾熱氣氛！

《命案》電影劇照

《命案》集合了銀河映像過往作品的大成，在峰迴路轉中，將「銀河映像，難以想像」的特色，發揮得淋漓盡致！故事由一宗妓女虐殺案開始，林家棟飾演的大師「能醫不自醫」，隨時會精神病發作，楊樂文飾演的麵店少東雖然是變態殺人狂，卻因為不想坐牢而希望改變命運，他們聯手向上天宣戰，上天卻不斷出招，吳廷燁飾演的老差骨處處針對少東、伍詠詩飾演中了六合彩頭獎後接連遇上厄運的可憐女子更激發起少東的殺人慾望，加上殺死妓女的真正兇手步步進逼，他們能否逆天改命？抑或始終是命運的奴隸？

《命案》電影劇照

《命案》延續了鄭保瑞一貫的凌厲影像，某程度上，本片跟鄭保瑞前作《智齒》有點類近，感覺上卻是煥然一新，雖然劇情極沉重，而且在絕望中有種難以言喻的無力感，但在「開花結果」的大徹大悟同時，有不少黑色幽默和搞笑劇節，觀眾更容易消化，個別場口更令人拍案叫絕，個人最喜歡在那個牆上寫滿經文的房間裡，大師教少東唸《大悲咒》的一幕，幾乎全場一起大笑。

《命案》電影劇照

《命案》的主要演員都有精彩表現，林家棟飾演的大師，比《智齒》的斬哥更複雜、更有喜感、更歇斯底里，相信有機會再次問鼎影帝！另一焦點的楊樂文，令人眼前一亮，跟兩集《狂舞派》相比，簡直是脫胎換骨，面對影帝也毫不怯場，彼此擦出燦爛火花，這個難度極高的角色，在同齡演員中果然只有楊樂文可以勝任，而他更是超額完成！吳廷燁的演技毋庸置疑，他跟林家棟和楊樂文，是本片的幕前鐵三角！早前合作《飯戲攻心》舞台劇的陳湛文和黃呈欣，是本片的兩大驚喜！前中英劇團的藝術總監、已故資深劇場前輩古天農飾演少東父親，雖然出場不多，卻和楊樂文有多場對手戲，值得大家留意。補充一句，《命案》是古天農的遺作。

《命案》電影劇照

《命案》除了編、導、演出色，拍攝、剪接、美術和配樂都非常精彩！選出貝多芬的《C小調第5號交響曲》，絕對是神來之筆，成功以音樂講故事，牽動觀眾情緒，值得一讚！一眾主角的化妝和造型都很有心思，無論是楊樂文的頭髮，或是林家棟的鼻樑，都有配合劇情的不同效果。然而，《神探大戰》的蔡卓妍珠玉在前，陳佩思飾演懷孕女警的大肚卻未有好好善用，如果少東發現兇器並非因為女警遇上塞車，而是她的胎兒突然作動，甚至穿了羊水，上天回應大師的招數更狠毒，將會為故事帶來更荒謬且恐怖的高潮，以及讓觀眾擁有更廣闊的反思空間⋯⋯

《命案》電影劇照

《命案》在「盡皆過火、盡是癲狂」的背後，重點是讓我們明白：即使我們天生是變態，即使我們的人生再坎呵，只是我們「不認命」，我們仍然有選擇，我們仍然可以改寫命運！

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



更多電影評論文章，可參看作者Facebook