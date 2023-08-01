巴黎奧運｜藝術品一樣的火炬　完美對稱簡約設計展現平等與和平

【巴黎奧運/ 設計】有一種美是純粹的對稱美，在大自然中不乏呈現對稱的事物，達致一種適當的平衡與協調，當中或者暗藏世間萬物的定律。



2024年即將迎來巴黎奧運，應屆的火炬設計現已曝光，是歷史上首次採用完美的對稱性來設計，更直接地表達出奧運宣揚和平、公平等理念。



圖片來源：2024巴黎奧運

應屆火炬採用香檳金色作主色調顯得高雅，與巴黎這個浪漫之都的形象不謀而合。巴黎並非首次主辦奧運，曾經在1900年的第二屆以及1924年的第八屆擔任主辦城市。再者，法國對於奧運會別具意義，因為現代奧運會的發起人是法國教育家Pierre de Coubertin，同樣也是奧林匹克會徽、會旗的設計者，後來成為了國際奧林匹克委員會終身名譽主席，被譽為「現代奧林匹克之父」。

早在公元前776年至公元394年，於奧林匹亞這座古希臘城市曾經舉行過293屆「古代奧運會」，後來於393年被當時的羅馬皇帝以異教名義廢除了，直到Pierre de Coubertin將其復興，於1894年在巴黎邀請了12個國家參與一場國際體育會議，最後決定「復辦」奧運會，並定為每4年舉行一次，首次在雅典舉行，而法國巴黎則主辦第二屆。不過在首屆及更久遠之前的古代奧運會，是沒有女性參賽者的，直到1900年的巴黎奧運首次開放予女性參賽，對於提倡性別平等別具歷史意義，所以應屆奧運亦延續這一份理念，再加上是首次男女參賽者人數比例相等，基於這些延伸出是次彰顯平等的火炬設計。

（圖片來源：www.mathieulehanneur.fr）

是次的火炬設計由法國設計師Mathieu Lehanneur操刀，是基於平等、水與和平這三個設計理念來打造，展現水平和垂直對稱之美，並且於火炬的下半部注入水波紋表面質感，靈感取自巴黎的象徵——塞納河。塞納河畔有巴黎鐵塔、羅浮宮以及巴黎聖母院，不論在文學、藝術、還是人民的記憶中都是浪漫又美麗的象徵，當然也將會是巴黎奧運開幕儀式的場地。另一方面，水有著與世無爭的和平寓意，水波紋簡約而自然之美與整體設計很合襯。

為貫徹環保精神，是次火炬將會以100%回收鋼廢料製作，並且將會回收再用，預計生產2,000支火炬供超過1.1萬名火炬手使用。設計盡量簡約除了符合對稱性之外，亦希望以最少的物料營造輕盈感，是為環保之舉。火炬重量為1.5公斤，是次的設計稍作改動將大部分重量置於火炬中心，比起以往頭重腳輕的設計更便於攜帶。為了進一步提倡平等，所以奧運會與殘奧會將會使用同一款會徽和吉祥物，火炬設計亦然。