YOASOBI、直木獎作家合作短篇推出中文版　四首歌如何對應小說？

【YOASOBI/日本文學/直木賞】只要近幾年稍微留意過J-pop，就不可能沒有聽過現象級音樂組合YOASOBI的大名。從出道曲〈向夜晚奔去〉（夜に駆ける）起屢破記錄，今年為動漫《我推的孩子》創作之〈偶像〉更成為日本最短時間播放量破億單曲。



早前他們和四位直木賞作家島本理生、辻村深月、宮部美幸和森繪都合作，為四篇短篇小說量身定做歌曲，作品在日本橫掃各大排行榜第1名。小說集最近推出繁體中文版，四篇小說究竟都講了什麼故事？YOASOBI製作四首主題曲又如何對應文學？



YOASOBI（IG@ayase_0404）

YOASOBI由作曲家Ayase和主唱 Ikura組成，自出道起便將小說改編成音樂。出道曲〈向夜晚奔去〉便是基於星野舞夜小說《桑納托斯的誘惑》創作，大部分作品取材小說平台monogatary作品。這次他們深入文壇，就四位直木賞作家以「第一次」命題創作的科幻、懸疑、愛情小說進行改編，歷時一年製作相關歌曲。

《第一次的…》書封（皇冠）

書名：第一次的…

作者： 島本理生, 辻村深月, 宮部美幸, 森繪都

譯者： 涂紋凰

出版社：皇冠

出版日期：2023/07/10



島本理生〈只屬於我的主人〉

島本理生向來擅長言情小說，2018年以小說《初戀》獲第159屆直木賞。這次她將愛情和科幻結合，以「第一次有喜歡的人時該讀的故事」作為主題創作。故事由家庭用機器人「我」寫成書信展開，緩緩講述「主人」Mr.成瀨買下「我」後生活細節，以及後者如何培養出人類般情感，其後機器人又是如何處理分離帶來之衝擊。

就〈只屬於我的主人〉，YOASOBI創作出「ミスター」（Mr.）作為對應。歌詞在小說世界觀下創作，將機器人對「主人」尊敬與愛慕糅雜的情緒仔細描述。主唱Ikura透露自己在前半部分以平淡語調表達主角機器人特性，但就在最後一句歌詞作特別處理，突出主角產生之陌生情感。

辻村深月〈幽靈〉

辻村深月不少小說描寫青春期掙扎，這次亦不例外。故事講述少女第一次離家出走，帶著刀和打火機買一張單程票到陌生小鎮，結果在海邊遇到一名衣著單薄的女孩。海邊女孩身份神秘，讓主角懷疑她是否數年前去世後留下之幽靈。

對應小說，YOASOBI則是帶來了「海のまにまに」。MV動畫將主角情感放大，歌詞不少細節對應小說情節，譬如是將夕陽和煙花作對比，在四分鐘左右歌曲中將故事由頭到尾敘述，如果不想被劇透，就最好先看小說後聽音樂。

宮部美幸〈不同顏色的撲克牌〉

宮部美幸有「平成國民作家」之稱，是日本推理文壇不得不提人物，相信不少讀者都聽過其代表作《模仿犯》。這次她同樣帶來推理作品，講述主角宗一為了解救女兒夏穗，獨自前往地球平行世界「鏡界」。這個世界中的日本實行軍事主義，而夏穗則被懷疑參與其中發生恐怖襲擊時間所以被強制拘留，在夏穗解除嫌疑之際，主角發現一驚人事實。

小說寫平行世界，對應歌曲「セブンティーン」（Seventeen）亦帶有濃厚科幻感。值得留意的是，宮部美幸是以原本世界中宗一角度出發，再將故事延伸到平行世界「鏡界」；而MV則是從「鏡界」開始敘述，補全小說視角，互為對照。

森繪都〈光之種籽〉

森繪都多是寫兒童文學，2006年憑《風中飛舞的塑膠布》獲直木賞。這次〈光之種籽〉則是一則愛情故事，講述少女多次表白失敗，時空穿梭回到第一次告白情景，嘗試拯救自己的愛情。

小說重生成為歌曲「好きだ」（喜歡你），和小說步調一致，歌曲節奏輕快，歌詞完全貼近少女單戀心事，和故事配搭「食用」更是讓文字充滿粉紅氣息。