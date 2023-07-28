颱風知識｜打風、風球、掛波的起源　最強颱風並非山竹與溫黛？

【颱風】盛夏是打風季節，由於香港近乎每年都有颱風吹襲，所以香港人早已練得一身應付打風的本領，面對八號風球以上的強風視為家常便飯。今回我們就來了解關於打風的知識。



雖然熱帶氣旋杜蘇芮逐漸減弱，但另一個熱帶氣旋「卡努」正在逼近，會在未來兩三日橫過西北太平洋，將會在下周二升級至強颱風（圖片來源：香港天文台）

「打風」與颱風

所謂的打風，其實泛指熱帶氣旋，如果中心持續風速達到每小時118公里以上的，就會稱為颱風，因應颱風強度又再細分為「颱風」、「強颱風」或「超強颱風」。至於「颱風」這個字則來自英文「Typhoon」，意指捲動的風，將之譯做中文，取其諧音又再衍生成「打風」。

1950年香港天文台出版的本港風暴訊號表（圖片來源：香港天文台）

為何「風球」是「懸掛」？

現在只要一有熱帶氣旋襲港，天文台便會定時發出預報及訊號，大家也可以隨時用手機收到來自媒體報道的訊息。不過早在上世紀，資訊的傳播比現時慢得多，而天文台為了發出熱帶氣旋警告，會將一個帶有不同熱帶氣旋訊號的球體掛起讓大家可見，俗稱「掛波」，如果是在夜間發出，則會以相應的燈號來取代，特別讓漁民及交通工具可以清晰見到。久而久之，在坊間便將熱帶氣旋稱為「風球」，並沿用至今。

香港史上最強颱風是⋯⋯

雖然香港人習慣戲言期待颱風的到來，可以藉此放個風假，但實質上我們深知颱風對經濟甚至人身安全都有所威脅，有些在歷史上留名的十號風球，更是令人心有餘悸。說到最強的颱風，可能大家馬上會想起2018年9月襲港的「山竹」，威力之大帶來的暴雨令維港水位升達2.35米並打破了紀錄，可幸的是並沒有造成人命傷亡。反之在1962年同為十號風球的「溫黛」，是為戰後破壞力最強的颱風，釀成183人死、388人傷、108人失蹤、72,000人無家可歸、700多艘小艇嚴重受損、500多艘沉沒等等，成為了上一輩記憶中的惡夢。

丙午風災（圖片來源：香港天文台）

不過，在有紀錄以來香港真正殺傷力最大的颱風，是1906年9月18日襲港的「丙午風災」，雖然僅在香港停留數小時，但據天文台資料顯示造成了高達15,000人死亡，而且登陸在尖沙咀片刻便令4個九龍倉碼頭原地消失，所造成的船隻沉沒數量也是在各大風球當中最多的，據聞海上有一半船隻沉沒，最少有2,983艘漁船、670艘遠洋輪船被擊沉。後來資料顯示，丙午風災的每小時最高平均風速為96.3公里，以風力來計未必是史上最強，但無疑是殺傷力最大的，事後檢討是因為颱風來得太快，預警卻不及時，可見得準確的天氣預報以及應對手法是重中之重。

打風貼膠紙有用？

香港出現過不少搶購潮，當中關乎打風的就有搶食品罐頭甚至搶膠紙，到底為玻璃貼膠紙是否有用？傳聞貼「X」字甚至「米」字的效果最好？首先貼膠紙大多適用於大型玻璃，現時的玻璃分散受力足以應付八號風球的風力，但當風力聚集於中心一點的話也會容易碎裂，所以貼「X」、「米」字正是為了保護中心一點，但對於家庭窗戶的玻璃幫助不大。另一方面如果有雜物飛襲打碎玻璃，膠紙或者有助於防止玻璃碎飛濺出去。不過，有一說法指對於強化玻璃貼膠紙可能會適得其反，由於強化玻璃碎裂時會分成破壞力較低的顆粒狀而非鋒利的碎片，如果貼上膠紙的話，反之有機會令玻璃裂成一片，由於大型玻璃及強化玻璃大多是商廈使用的，塊狀玻璃掉下的危險比顆粒狀的更要大。