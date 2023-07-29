談《我們離婚吧》編劇大石靜職業軌跡　占卜後迅速揚名？｜湯禎兆

《我們離婚吧》另一位編劇是大石靜，其實日劇迷不可能對她陌生，由８６年編劇出道至今，她一直是當紅的一線寫手。即使對年輕的觀眾來說，兩齣《房仲女王》，加上經典的「ＧＯ！」對白，大抵都足以令人過目不忘。

文：湯禎兆｜原題：大石靜的軌跡



離婚前不挽回更反操作！日本人妻提分居10天不聯繫 結局出乎意料（《我們離婚吧》劇照）

今年早已年逾七旬的大石靜，我一向佩服不已，大抵在她身上流露的職人魄力，實在耀眼得令人不能直視。如果你有留意她的背景，就會更加佩服——早於二十多歲時，大石靜已患上甲狀腺癌，出入於生死之間，經過一連串的手術及放射性治療後，總算穩定下來，幸好也保住了聲帶，不致成為失聲人士。

大石靜（資料圖片）

事實上，她屬六十狂飆世代的一分子，高校期已一頭栽進唐十郎、佐藤信及寺山修司等實驗劇場大師的世界，自己也堅持在小劇團界發展。有趣的是，當年她與永井愛合組而成的「二兔社」，在艱苦經營了漫長歲月後，兩人都終於冒出頭來，只不過屬分道揚鑣的發展——前者成為炙手可熱的日劇編劇女王，後者已成為今天日本劇作家協會的會長。

《房仲女王》也是大石靜作品

另一有趣的小插曲不可不談，原來大石靜的處女作《星期三的戀人們》（由淺野優子主演）早已一鳴驚人，收視率迫近２０％，播出後翌日便立即收到不同監製及製作人的聯絡，力邀她幫忙撰寫新劇。但在往後的年多，她仍維持劇社及編劇兩端的工作，直至有一次於迷惘之際，找了一位占卜師面談。對方直言愈快解散劇團就愈快可揚名；同時二人分開，大家才可以各自發光發熱；到了４５歲時，就會獲得人所共知的肯定——結果大石靜真的在４５歲，獲編劇界的「向田邦子獎」及「橋田獎」的榮譽！

人生就是這樣，認識大石靜不是叫大家執信占卜師之言，但風波起伏難料，不就是努力與契機的化學作用嗎？

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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