CH07 Shell Chair面世60年　元祖復刻版本致敬大師級設計椅子

【Designer Chair】椅子很可能是我們平日接觸得最多的家具，所以一張好設計的椅子至關重要，無論是美學還是在舒適層面，甚至有點綴空間提升品味之效。上世紀有不少著名的Designer Chair面世，經歷了多年的時間洗滌至今依然備受歡迎，足證好的設計的確是永恆的。



由丹麥設計大師Hans J. Wegner操刀的「CH07 Shell Chair」，於今年剛好迎來60周年，藉此機會我們就來了解這位專門出產國寶級家具的大師，以及Shell Chair如何俘虜人心。



CH07 Shell Chair（圖片來源：Carl Hansen & Søn）

Hans J. Wegner有過不少出色的設計，當中光是椅子就有數百張，例如於1943年推出的「Wishbone Chair」，就因為其人體工學設計而廣受愛戴，更被譽為丹麥國寶。此外，另一張「The Round Chair」則因為曾於1960年美國首次電視轉播的總統辯論上，由甘迺迪與尼克遜坐著而吸引到廣泛的關注，此椅因為有機而優美的曲線加上簡約的外型，非常符合現代美學，所以又被稱為「The Chair」，代表著這是椅子應有的模樣。不過說到今回要介紹的「CH07 Shell Chair」，卻曾經因為技術所限而未能生產，設計圖被藏起來數十年才再見天日。

Hans J. Wegner（圖片來源：Carl Hansen & Søn）

Hans J. Wegner是一位擅長物料應用、深明人體工學的設計大師，出生於1914年，曾於1931年獲得木匠的教育文憑，在丹麥藝術工藝學校研習之後，回饋學校回去當教師，期間還操刀過一些建築項目。他設計的椅子深受歡迎，是因為非常符合用家及時代的需要。在二戰前後的年代資源都相當貧乏，所以生產會面臨困難，並沒有多餘的物料來浪費，每一件原材料都需要認真處理。正因為這個理念，所以Wegner的設計往往能夠用盡每一分資源，例如剛才提及聞名於世的「Y-Chair／Wishbone Chair」，是因為椅背有著優美的Y字而得名，這個設計原來是受限於材料，所以讓設計加以簡化，卻得到更佳的舒適度。

CH07 Shell Chair（圖片來源：Carl Hansen & Søn）

至於「CH07 Shell Chair」，本來是Wegner於1963年9月20日在哥本哈根家具展上發表的新設計，距今剛好過了60周年，設計以貝殼形態為特色，以對人體工學及用家坐姿的深刻理解，捨去扶手而靠著傾斜的椅背作支撐，椅座兩旁延伸出猶如葉子般的部分，形成微彎的寬敞座位提供極佳的舒適度，迷人的曲線孤度在視覺上非常治癒，所以又有「Smiling Chair」的別稱。另外一大特色是僅用三個部件組合而成，配以三腳支撐，外觀設計簡潔利落。但可惜在當年因為生產上面臨困難，所以僅有數件面世作展示，及後並沒有正式投入大量生產，自此被埋沒了長達35年的時間，直到1998年生產商Carl Hansen & Søn終於克服困難而將之重新推出。

來到今天「CH07 Shell Chair」已然成為了最受歡迎的Designer Chair之一，如果設計迷想膜拜一下當初的經典，正值60周年所以有過百年歷史的生產商Carl Hansen & Søn特意將元祖版本復刻，沿用當年的全木設計，不過改以更為珍罕的玫瑰木結合堅固的橡木製作，椅子帶有極強的古典氣息，而深色調的木材特質賦予溫暖的氛圍，足以帶動家具的親切氣氛。如果想與時並進一些的，亦特意推出嶄新的黑皮革椅面款式，突顯現代輕奢風。