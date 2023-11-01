或許是最懂東亞人創傷的畫家　石田徹也讓人不寒而慄超現實作品

【藝術家/日本/超現實/石田徹也】在日復一日高壓工作環境下，人或許會忘記生存意義，感覺自己彷彿是巨大社會機器中一顆小小螺絲釘，在各種需求、期待下，扭曲成不自然形狀。最懂這種抑壓生存狀態的藝術家，或許便是英年早逝日本畫家石田徹也。在他超現實細膩筆觸下，人類軀體與各種機器、動物融合，畫中人與人之間亦疏離冷淡，將東亞社會種種無形壓力完整保留在畫紙之上。



石田徹也於1997年的作品：《Exercise Equipment》。（Tetsuya Ishida）

日本畫家石田徹也（1973年6月16日－2005年5月23日）。（網上圖片）

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石田徹也1973年出生在日本靜岡縣一個富裕家庭中，父親是當地政治人物，三名兄長分別投身建築、金融和設計行業。他自小就有繪畫天賦，後來接觸到美國超現實畫家Ben Shahn一系列作品：這些畫作描繪1954年一起真實事件，一群日本漁民當時數小時暴露在美國核試釋出的輻射落塵照射中，全數受核污染，激發石田徹也畫家夢想。但當時父母更希望他從事其他職業，要求他在學校考試中考取高分，他只能自己打零工賺取學費，後來就讀武蔵野美術大學視覺傳達設計。然而畢業後其作品銷情不佳，他亦只能繼續打工維持生計並繼續藝術創作，直到2005年，他在一次交通意外中逝世，年僅32歲。在他短短十年職業生涯中，留下了超過200幅作品。

石田徹也《荷》（資料圖片）

石田徹也《超級市場》（資料圖片）

或許是童年受父母壓迫，又或者是長大後在打零工時體驗到社會百態，石田徹也作品顯現出一種對於無形壓力的敏感。他作品中常能看到一個短髮青年反覆出現，不是看不出表情神態，就是面露難色或恐懼。畫面中人物軀體總是不自然地扭曲、壓縮成不同形狀，又或是與各種機器、動物融合，人類身體不再屬於自己，繼而人類亦不再像人。譬如在名作《荷》中，身穿西裝的打工族被繩子捆住，包裝成一個個箱子擠在地鐵門口，說是人類倒不如說是貨物；又譬如是《超級市場》中，上班族雙臂則變成兩條貨物輸送帶，在工作崗位中，人類身體簡化成工具，一切為資本市場服務。

石田徹也，《Prisoner》© Estate of Tetsuya Ishida. （

石田徹也，《等待機會》，1999年，壓克力，木板，145.6 x 206 (103 x 2)厘米，© Estate of Tetsuya Ishida. （高古軒畫廊）

不少人認為石田徹也作品是回應日本90年代經濟衰退，他畫中人物不論是學生、上班族、病人都有著一樣臉孔，各自面對社會全方位壓迫。學生變成應試機器、身體被學校囚禁，上班族木然地使用自己身體、殘破不堪但依然繼續運行，而至於他畫中病人則有如有待修理汽車，當零件被替換便得繼續上路，人類生存被剝奪意義。畫作憂鬱、詭異又絕望，反映資本主義社會下，人類被高度勞動異化後產生的各種身心病症。或者這已經成為人們習慣的常態，但透過石田徹也畫作，或許也是時候讓大家審視這一切是否為應然。