高質靈異主題《死鬼老婆》為香港傳統舞台劇帶來新衝擊｜何故專欄

《死鬼老婆》，有笑、有淚、有驚嚇、有感動，結合了舞台劇和《恐怖在線》現場版，充滿娛樂性的高質素靈異主題劇場演出。



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《死鬼老婆》是「恐怖在線」15周年的哈囉喂劇場，「上半場鬼故改編劇場，下半場拉闊恐怖在線」，以經典真人真事鬼故「有心人」作為藍本，帶領觀眾進入一個「鬼纏人，也是人纏鬼」的「結界」。

《死鬼老婆》宣傳海報

《死鬼老婆》由「鬼王」潘紹聰、Carvin Chan和林尚德出品和策劃，阮韻珊編劇，阿田導演，林尚德監製，麥沛東、蔡曉童、趙善恆、梁嘉進和歐芷菲主演，蘇欣婷和黎軒宇聲音演出，重點是潘紹聰粉墨登場，一人分飾三個「神秘角色」。

《死鬼老婆》宣傳海報（圖片來源：死鬼老婆Facebook）

《死鬼老婆》開場時，潘紹聰在主持《恐怖在線》節目，收到聽眾「陸小姐」（蘇欣婷 飾）的來電，分享一個調酒師及其亡妻的故事：陳耀生（趙善恆 飾）是一個喪妻不久的調酒師，朋友肥龍（麥沛東 飾）為了令他重新振作，帶他到騷媽媽（歐芷菲 飾）新開張的酒吧應徵。陳耀生難以忘懷「死鬼老婆」，一直希望可以跟她再見面卻不成功，反而在騷媽媽妹妹子彤（蔡曉童 飾）身上感受到亡妻的影子，子彤亦在卡拉OK房間裡遇上靈異事件！不斷怪事纏身下，他們向周師傅（梁嘉進 飾）求助，竟然發現了酒吧的秘密⋯⋯

《死鬼老婆》宣傳海報（圖片來源：死鬼老婆Facebook）

《死鬼老婆》的最大賣點，當然是潘紹聰，他今次客串的三個「神秘角色」，包括：陳耀生的鄰居、精神科醫生、火鍋店的聰哥，雖然戲扮較輕，但他每次出場，觀眾都熱烈反應，重點是有不少觀眾因為他而首次進場觀看舞台劇。

《死鬼老婆》宣傳海報（圖片來源：死鬼老婆Facebook）

《死鬼老婆》除了潘紹聰，五位不同背景的演員都各有不同的賣點：舞台演出豐富的麥沛東，多次獲提名香港舞台劇獎的「最佳男主角」和「最佳男配角」，近年晉身大銀幕，憑《正義迴廊》獲提名第41屆香港電影金像獎「最佳男主角」；蔡曉童（童童）是Youtube Channel「小薯茄」的台柱之一，以《你收嗲啦》系列的「火爆童」為人熟悉；趙善恆是香港樂隊ToNick的主音，也是著名的導演和演員，代表作品包括：電影《救殭清道夫》和《一秒拳王》，以及ViuTV原創劇《和解在後》；梁嘉進是劇場男子組合「四蟲」成員，憑《有料呻吟》獲得第12屆香港小劇場獎「優秀男演員」，近作是跟「四蟲」其他三位成員：麥沛東、陳嘉威和巢嘉倫，一起主演的《各位起筷》；歐芷菲在學期間已兩度獲得「傑出演員獎」，她和麥沛東都曾經是中英劇團的全職演員，參演劇目包括：《追月亮的人》、《過戶陰陽眼》(重演)、《戇大人》、《大龍鳳(5th)》等，近作是由陳詠燊編劇的音樂劇《日新》。

《死鬼老婆》宣傳海報（圖片來源：死鬼老婆Facebook）

《死鬼老婆》的五位演員，各有精彩的演出！趙善恆的深情、歐芷菲的花癡、麥沛東的搞笑、蔡曉童的火爆、梁嘉進的踏實，互相擦出不同的花火。蔡曉童盡情發揮她的可愛本色，趙善恆亦有機會一展歌喉，他們的支持者都會非常滿足！麥沛東今次雖然只屬助攻的角色，但他成功穿針引線，跟趙善恆和蔡曉童的互動都非常有趣。然而，最搶鏡的卻是歐芷菲，可重是全劇焦點所在。

《死鬼老婆》宣傳海報（圖片來源：死鬼老婆Facebook）

《死鬼老婆》有一班好演員，更有一個好劇本！阮韻珊能演能編，憑《有料呻吟》同時獲得第12屆香港小劇場獎「優秀女演員」和「最佳劇本」，近作有風車草劇團的「災難三部曲」：《米線女戰士》、《通菜街喪屍戰》和《三聖邨的Little Mermaid》。阮韻珊將「真人真事」改編成為充滿劇戲效果的舞台劇，集合驚慄和歡笑的愛情故事，讓觀眾樂在其中，重點是最後揭開「陸小姐」的真正身份⋯⋯

《死鬼老婆》並非只是從人氣網台節目衍生的噱頭之作，而是一次製作非常認真的劇場演出！主辨單位將香港藝術中心壽臣劇院佈置成為「結界」，除了精心的舞台設計，還善用了錄像、聲效、舞台上卡拉OK房內播放的MV、更重要是一樓和三樓的兩層觀眾席。今次我選擇坐在三樓上層的第一行，故此可以看清楚不同的「機關」。除了在一樓下層第一排放置了「特別嘉賓」的紙紥公仔，增加了打卡拉和恐怖氣氛，故事中段先在三樓觀眾席右前端以機器噴出溪錢，出乎觀眾的意料，其後周師傅更親身上了三樓，在觀眾席左前端向一樓的觀眾席撒溪錢，也演了一段跟結局有關的重頭戲，為觀眾帶來不一樣的觀劇體驗。當然，最震撼的一幕，絕對是揭開「陸小姐」真正身份的一刻，大家請做好心理和生理的準備！

圖片來源：死鬼老婆Facebook

《死鬼老婆》「下半場」的《恐怖在線》現場版，每場都有不同嘉賓，以及台下觀眾即場分享，或許是部分潘紹聰的粉絲最期待的時刻。我觀看的第七場，嘉賓是梁祖堯，全場為之哄動。梁祖堯不愧為出色的舞台劇演員，講故事非常動聽，他一邊跟觀眾互動，一邊分享在壽辰劇院、演藝學院、以及風車草劇團排練室的「靈異事件」，牽起整夜的高潮。

圖片來源：死鬼老婆Facebook

《死鬼老婆》的其中兩個重要元素，分別是呼應真人真事的「打邊爐」和「羊肉餃子」。有趣的是，主辦單位特別準備了$999「地獄遊」套票，觀眾除了會有較佳觀賞位置，還會獲贈一個「羊肉餃子」造型咕𠱸（連被仔），讓大家可以抱著餃子咕𠱸，觀劇時不用那麼驚慌。然而，更有趣的是，「四蟲」二月在香港藝術中心地庫麥高利劇場演出的《各位起筷》，正是四個男人打邊爐的故事⋯⋯

《死鬼老婆》既是舞台劇，卻不只是舞台劇，滿足了不同觀眾的訴求，為香港傳統舞台劇帶來新衝擊。熱切期待這個故事的「Part 2」，以及更精彩的電影版！

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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