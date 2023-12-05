《大狀王》叫好叫座屢獲殊榮　香港原創音樂劇顛峰之作｜何故專欄

《大狀王》，台前幕後精英雲集，叫好叫座屢獲殊榮，香港大型原創音樂劇顛峰之作，更是一部結合了中華傳統文化和哲學宗教，既洗滌心靈，又振奮人心的劃時代傑作！



《大狀王》海報

《大狀王》在第31屆香港舞台劇獎囊括15項提名，最後勇奪「最佳製作」、「最佳導演(悲劇／正劇)」（方俊杰）、「最佳男主角(悲劇／正劇)」（鄭君熾）、「最佳女主角(悲劇／正劇)」（丁彤欣）、「最佳男配角(悲劇／正劇)」（張焱）、「最佳舞台設計」（黃逸君、張正和）、「最佳音響設計」（夏恩蓓）、「最佳填詞」（岑偉宗）、「最佳原創音樂（音樂劇）」（高世章）、以及「年度優秀製作」等10項大獎，2023年再載而歸，原班人馬於11月30日起在西九文化區戲曲中心重演20場。

左：填詞岑偉宗、右：作曲高世章（圖片來源：筆者）

《大狀王》由西九文化區委約創作、香港話劇團及自由空間聯合主辦及製作，由高世章作曲、編曲、以及擔任音樂總監，岑偉宗作詞，張飛帆編劇，方俊杰導演，劉守正、鄭君熾和丁彤欣主演，林俊浩編排導演及編舞、林薇薇聯合編舞，盧宜均擔任樂隊領班兼鍵琴手，謝瑞琼擔任歌唱拍導，劉祺豐擔任劇場指導，黃逸君擔任舞台美學指導，張正和負責佈景設計，孫詠君負責服裝設計，楊子欣負責燈光設計，夏恩蓓負責音響設計，再次集合香港最頂尖台前幕後班底，製作出「一時無兩」的華語音樂劇佳作。

《大狀王》劇照（圖片來源：香港話劇團）

《大狀王》講述廣東狀王方唐鏡（劉守正 飾）助紂為虐，戾橫折曲，以一招「原告變被告」，縱橫公堂獲得八十連勝後，多行不義的他終於得到報應。除了惹來厲鬼纏身索命，只要再多做一件壞事就會死於非命，更得罪了京城皇親的無良富商「萬壽堂」的管家福全（馮志佑 飾），身家財產在一夜間化為烏有。方唐鏡為求活命，只好和曾是童年玩伴的鬼魂阿細（鄭君熾 飾）組成一人一鬼的「正義朋友」，洗心革面重返公堂，由替阿細心上人秀秀（丁彤欣 飾）翻案開始，不斷為黎民請命，直至再遇上「萬壽堂」的假藥案⋯⋯

《大狀王》劇照（圖片來源：香港話劇團）

《大狀王》是長約3小時的大型演出，2023重演版可謂千錘百鍊，導演方俊杰告訴我他濃縮了8分鐘，令劇情更緊湊，也更扣人心弦。然而，《大狀王》重演的最大改動，乃是將2022年正式演出的第二首歌曲砍掉重練，由方唐鏡講出各種歪理的〈一時無兩〉，改為呼應「六月雪」和佛學的〈菩提達摩〉，令《大狀王》的歌詞包含了儒釋道三家的不同哲理，昇華至另一層次。

《大狀王》劇照（圖片來源：香港話劇團）

《大狀王》重演讓我們看見不同演員的進步，當中以丁彤欣最為顯著，她的唱功大幅提升，特別是對高音的掌握，〈懸崖〉一首固然是繞樑三日，壓軸的〈聆聽〉更牽動起觀眾情緒，紛紛流下感動熱淚，為《大狀王》寫下完美的句號。鄭君熾保持一貫水準，早前觀賞了他身兼四職的音樂劇《下一站⋯正常》，他既是主演，又擔任歌唱指導，還負責劇本翻譯和粵語歌詞，果然是多才多藝，堪稱香港音樂劇的中流砥柱。劉守正繼續揮灑自如，鬆帶動全劇節奏，偶爾發放笑彈，特別是那句新加的台詞，令全場觀眾爆笑，而他主唱的〈道德經〉正是全劇高潮，他雖然沒有獎項，卻是我心中的「最佳男主角」。張焱繼續搶鏡，分別演活了說書人，白無常和判案官員，不負「最佳男配角」之美名。飾演「捉刀師爺」何淡如的劉榮豐，沉實卻亮麗，他主唱的一首〈踏上清源〉，乃是全劇的轉捩點，既連結了「一人一鬼」的孽緣，也帶出了全劇主旨之一的「金蜻蜓」，令人拍案叫絕。在《下一站…正常》大放異彩的馮志佑，跟劉守正的兩場對手戲都擦出花火。曾參演第31屆香港舞台劇獎另一大贏家《老婦還鄉記》，其後和憑該劇勇奪「最佳女配角（喜劇／閙劇）」阮煒楹合作《不存在的人》的張學良，繼續有出色表現。飾演周素香的張紫琪、飾演鄔玉圓的陳卉蕾、飾演宋大媽的文瑞興等演員，繼續各有精彩表現。

《大狀王》劇照（圖片來源：香港話劇團）

《大狀王》的主角方唐鏡，跟陳夢吉、劉華東和何淡如合稱「廣東四大狀師」，但他其實並非姓「方」，「方唐鏡」只是他的花名，正寫為「荒唐鏡」，相傳「荒唐鏡」原名潘鑒，字鏡泉，號蓉洲，人稱潘鏡，南海人，清中葉時期的秀才，曾為西關四大富戶之一葉大觀的清客，以琴棋詩酒為主人服務。由於他平時說話滑稽，偶然語出驚人，故此被稱為「荒唐鏡」。正因如此，「荒唐鏡」不會被稱為「方狀師」，而且據說他晚年皈依佛法，法號「澄智」。然而，故事裡另一狀王「宋世傑」乃是虛構人物，名氣卻比真實的「廣東四大狀師」更高！張飛帆曾經將著名香港漫畫《火鳳燎原》改編成為舞台劇，他再次以近乎「八奇思考」的藝術加工，令故事高潮疊起，讓觀眾大呼過癮，特別是在中場休息前一刻，突然拋出一個震撼彈，為觀眾驚喜，末段「方唐鏡」和「宋世傑」決戰公堂的重頭戲，以「今天的我」打倒「昨天的我」，高潮疊起，首尾呼應，非常厲害！

《大狀王》劇照（圖片來源：香港話劇團）

《大狀王》劇情峰迴路轉，結局出人意表，舞台精心設計，歌曲悅耳動聽，歌詞訊息滿載，演員各有發揮，連小腳色都有戲，重點是以音樂求真去偽，借舞台鑑古知今，趁重演二度觀看，感覺更窩心，熱血更沸騰，堪稱香港原創音樂劇的里程碑！

《大狀王》劇照（圖片來源：香港話劇團）

《大狀王》借方唐鏡的「死」與「生」，在無常中探討「善」與「惡」，以一場一人一鬼尋找公義的救贖自我之旅，讓觀眾在「亂世荒唐」的民間傳奇中，再次看見代表「希望」的「金蜻蜓」，即使「人在浪裡翻，縱使上路難」，但在「一念一宇宙」之間，讓大家繼續相信「善有善報，惡有惡報；若然未報，時辰未到」。共勉之。

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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