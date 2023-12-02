《不要跨越時空，戀人們》修正人生繼續發光｜還是日本｜湯禎兆

的而且確沒有失算，今季最精彩的日劇，正是《不要跨越時空，戀人們》——雖然暫時只去到中盤，但已遠超同季其他作品的水準，由衷而言此也是我唯一有動力每周追看緊貼的當季作。

文：湯禎兆｜原題：修正人生繼續發光



《不要跨越時空，戀人們》劇照

《不要跨越時空，戀人們》當然是穿越劇，而且同樣以修正人生為中心。只要對照一下《重啟人生》，不難找到承傳的痕跡。兩者都是由為己而轉化至為人的追尋，安藤櫻由為了投胎成人，到為救好友而甘於放棄投胎機會；永山瑛太與吉岡里帆也是由延續戀情開始，然後一直由幫助不認識的穿越友，從而再認清自己的路向。當然《不要跨越時空，戀人們》褪淡了《重啟人生》濃厚的佛家色彩，但其實旨趣同一。不發菩提心（對他人遭遇的同情不忍），根本就不可能走上修煉之路——吉岡正是透過不斷「合理化」其他穿梭友的訴求，才得以正視自己的需要，決定與永山走上私奔之路。而與此同時，私奔與破壞歷史的矛盾，在遇上吉岡父母一集中已充分說明：只要懷抱對他人的善意，所發正念又必然迴向自己身上，令問題迎刃而解。

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