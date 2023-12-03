聖誕日曆歷史由來　傳統倒數方式大不同　最初設計並非開禮物

【聖誕節2023】踏入12月1日，為聖誕做好準備的朋友們應該非常期待今天的到來，因為是打開第一格聖誕日曆的日子。現時聖誕日曆千百樣，日曆24個格子除了傳統上裝著糖果或朱古力，亦有不少奢華品牌會放入小飾品及精美禮物，有些甚至不打開也不知道內含甚麼驚喜，以福袋的形式俘虜人心。



現在看來聖誕日曆是一件風靡全球的產品，但其基本功能不外乎是倒數聖誕，今回我們就來看看在聖誕日曆出現之前人們是以甚麼形式來倒數的。



傳統聖誕日曆（圖片來源：Richard Sellmer）

由於小朋友不如成年人一樣有精確的時間概念，所以在19世紀左右，有些家長想出各種方式去為孩子展示聖誕到來前剩餘的時間，從中突顯聖誕的節日氣氛。如果家中有聖誕樹的話，就會每天在樹上掛上旗幟或星星；有些人的做法是在櫃門或門框上用粉筆畫上24條線，每天讓孩子擦去一條。亦有人會將長蠟燭分成24段，然後每天燃燒一段。在一些天主教地區，孩子會將稻草或羽毛放入馬槽中，象徵著為小耶穌降生做好準備提供一個舒適的躺窩，據說這個做法一直被沿用至現今的修道院。不管如何，這些做法都是各種計算平安夜到來的方法，並且增強對聖誕節慶祝活動的期望。

Gerhard Lang推出世上首款聖誕倒數日曆（圖片來源：www.my-adventcalendar.com）

至於聖誕日曆（Advent Calendar）形式的出現，則要追溯到1908年，一位來自德國的牧師的兒子Gerhard Lang推出了世上首款產品形式的聖誕倒數日曆「In the land of the Christ child」，不過最初的日曆上並沒有窗戶格子可以打開，24格的紙板圖案上印上了聖詩或經文，孩子們可以從盒子上剪下彩色圖畫，然後每日讀一首詩、貼一張圖畫在紙板上，最後形成一幅精美的聖誕夜畫卷。後來在20年代左右，他為日曆加上了格子和門，並於內裡加入糖果，原來這個做法是源自他的母親，在他小時候會在紙盒上縫上24塊「Wibele」餅乾，讓他在聖誕到來前每天吃一塊。Gerhard Lang改良了設計後亦加入了德國知名的Stollwerck朱古力。這種聖誕日曆當時是很受歡迎的，可惜到來了二戰之後紙張非常短缺，而他的產品被認為是對戰事沒有幫助的，紙張的使用被限制，其事業最後就倒閉了。

Richard Sellmer於1946年推出首款《The Small Town》聖誕日曆（圖片來源：Richard Sellmer）

時間來到1945年，另一個德國印刷商Richard Sellmer則繼承了Gerhard Lang的意志，專門生產聖誕倒數日曆，甚至在展貿會上透過美國商人邀請美國政治人物參觀他的工廠，務求讓產品走出德國面向世界，時任美國總統艾森豪亦在報紙上被刊登了擁有Richard Sellmer的聖誕日曆，成為了上佳的宣傳。時至今天，Richard Sellmer繼續生產多達450款作品，成為了最歷史悠久的聖誕日曆生產商。其款式依然很傳統，大多是精美的聖誕主題元素，例如歐洲小鎮、雪地夜晚、城堡等等，再鑑於人們不一定愛甜食，所以打開窗戶之後不一定是朱古力糖果，而是畫內人物及景物的變化，形成滿滿的夢幻懷舊氛圍，品牌曾經推出的元祖級款式，現時亦會復刻推出，想原汁原味體驗聖誕的朋友會是一個好選擇。