聖誕日曆歷史由來　傳統倒數方式大不同　最初設計並非開禮物

【聖誕節2023】踏入12月1日,為聖誕做好準備的朋友們應該非常期待今天的到來,因為是打開第一格聖誕日曆的日子。現時聖誕日曆千百樣,日曆24個格子除了傳統上裝著糖果或朱古力,亦有不少奢華品牌會放入小飾品及精美禮物,有些甚至不打開也不知道內含甚麼驚喜,以福袋的形式俘虜人心。



現在看來聖誕日曆是一件風靡全球的產品,但其基本功能不外乎是倒數聖誕,今回我們就來看看在聖誕日曆出現之前人們是以甚麼形式來倒數的。



傳統聖誕日曆(圖片來源:Richard Sellmer)

由於小朋友不如成年人一樣有精確的時間概念,所以在19世紀左右,有些家長想出各種方式去為孩子展示聖誕到來前剩餘的時間,從中突顯聖誕的節日氣氛。如果家中有聖誕樹的話,就會每天在樹上掛上旗幟或星星;有些人的做法是在櫃門或門框上用粉筆畫上24條線,每天讓孩子擦去一條。亦有人會將長蠟燭分成24段,然後每天燃燒一段。在一些天主教地區,孩子會將稻草或羽毛放入馬槽中,象徵著為小耶穌降生做好準備提供一個舒適的躺窩,據說這個做法一直被沿用至現今的修道院。不管如何,這些做法都是各種計算平安夜到來的方法,並且增強對聖誕節慶祝活動的期望。

Gerhard Lang推出世上首款聖誕倒數日曆(圖片來源:www.my-adventcalendar.com)

至於聖誕日曆(Advent Calendar)形式的出現,則要追溯到1908年,一位來自德國的牧師的兒子Gerhard Lang推出了世上首款產品形式的聖誕倒數日曆「In the land of the Christ child」,不過最初的日曆上並沒有窗戶格子可以打開,24格的紙板圖案上印上了聖詩或經文,孩子們可以從盒子上剪下彩色圖畫,然後每日讀一首詩、貼一張圖畫在紙板上,最後形成一幅精美的聖誕夜畫卷。後來在20年代左右,他為日曆加上了格子和門,並於內裡加入糖果,原來這個做法是源自他的母親,在他小時候會在紙盒上縫上24塊「Wibele」餅乾,讓他在聖誕到來前每天吃一塊。Gerhard Lang改良了設計後亦加入了德國知名的Stollwerck朱古力。這種聖誕日曆當時是很受歡迎的,可惜到來了二戰之後紙張非常短缺,而他的產品被認為是對戰事沒有幫助的,紙張的使用被限制,其事業最後就倒閉了。

Richard Sellmer於1946年推出首款《The Small Town》聖誕日曆(圖片來源:Richard Sellmer)

時間來到1945年,另一個德國印刷商Richard Sellmer則繼承了Gerhard Lang的意志,專門生產聖誕倒數日曆,甚至在展貿會上透過美國商人邀請美國政治人物參觀他的工廠,務求讓產品走出德國面向世界,時任美國總統艾森豪亦在報紙上被刊登了擁有Richard Sellmer的聖誕日曆,成為了上佳的宣傳。時至今天,Richard Sellmer繼續生產多達450款作品,成為了最歷史悠久的聖誕日曆生產商。其款式依然很傳統,大多是精美的聖誕主題元素,例如歐洲小鎮、雪地夜晚、城堡等等,再鑑於人們不一定愛甜食,所以打開窗戶之後不一定是朱古力糖果,而是畫內人物及景物的變化,形成滿滿的夢幻懷舊氛圍,品牌曾經推出的元祖級款式,現時亦會復刻推出,想原汁原味體驗聖誕的朋友會是一個好選擇。