「回憶中的香港味道」餐飲劇場第三回文化中心讀劇演出｜何故專欄

那個下午，我在文化中心，跟月野兔和宮城良田，有一場Happy Together的讀劇演出⋯⋯



2023年12月23日，「回憶中的香港味道」餐飲劇場第三回，《那個下午，我在露台煎西多士》讀劇演出，在香港文化中心的文青Cafe「牧羊少年與他的浮萍」玻璃屋文化區內進行。這是繼在金碧酒家演出的《餐桌上的戰爭》，以及在富嘉閣演出的《準備好大吃一場》，同系列餐飲劇場的第三個劇目，改編自收錄於《回憶中的香港味道2》裡的同名短篇故事。



圖片來源：筆者

《那個下午，我在露台煎西多士》由原著的我自編自導自演，兩位我很尊敬和欣賞的香港配音員：黃文偉和曾佩儀，跟我一起主演，黃文偉負責舞台指導和飾演「我」的舊室友「太陽蛋」，曾佩儀分別飾演「黃夏蕙」和「太陽蛋」的舊女友「蛋撻」。黃文偉的代表角色是《Slam Dunk》的宮城良田，曾佩儀的代表角色是《美少女戰士》的月野兔，另外，「雞蛋六隻，糖呢就兩茶匙，仲有啲橙皮添。」這個經典廣告，相信是好多香港人的集體回憶。

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《那個下午，我在露台煎西多士》有別於同系列早前的演出，不再跟傳統中菜有關，顧名思義，主題是環繞香港茶餐廳最有代表性的美食：西多士。故事講述在某個下午，「我」獨自在露台煎港式西多士，分享不同的醬料搭配時，突然收到舊室友的前女友來電，勾起了一段難以忘懷的回憶。黃文偉和曾佩儀非常厲害，可以用不同的聲線和語氣，演活了不同的角色。有幸和兩位偶像級的前輩合作，真的很開心，感覺很夢幻，這是一份很有意義的聖誕及生日禮物！

讀劇演出後，我跟黃文偉和曾佩儀有一段簡短的對談，分享了彼此的近況。黃文偉近年成為「愛生命電影節」的常任嘉賓主持，有更多配音以外的發展；曾佩儀成立了自己的工作室，定期舉辦配音課程，對配音有興趣的朋友，可以留意曾佩儀的facebook專頁「蒸糕包大本營-曾佩儀」。

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「香港小說家協會」是這次讀劇演出的支持單位，會長黃獎和我有一段作者對話，作為網台節目《潮讀流行》的番外篇，我分享了《那個下午，我在露台煎西多士》背後的故事。這是我以村上春樹的舊作《意大利麵之年》（收錄於《遇見100%的女孩》短篇小說集）為藍本，配達明一派的舊曲〈那個下午我在舊居燒信〉，以「西多士」向我喜歡的創作人致敬。黃獎笑說這是以「村上春樹AI」所創作的故事，故事的主題是「死亡」和「重生」。「西多士的使命，就是要令麵包得以重生！」因為那個獨自煮意大利麵的「我」竟然看見帶著珍妮佛瓊絲（Jennifer Jones）的威廉荷頓（William Holden）出現在他的房間，故此，煎西多士的「我」就遇見了他的「西多士女神」黃夏蕙。為什麼是黃夏蕙？因為在當年的香港茶餐廳術語中，「夏蕙姨」是代表「西多士」。西多士的傳統食法，就是淋上糖漿（糖膠），簡稱為「淋膠」，黃夏蕙曾經與粵劇演員林蛟拍拖，所以成為了西多士的代名詞。更多的茶餐廳術語，收錄在《回憶中的香港味道》的附錄。

作為餐飲劇場，演出和分享後，我們一起為12月生日的參與者慶祝，為此特別訂製了一個西多士配腐乳的生日蛋糕，以及由華爾登餅店製作的傳統黃梅醬花籃蛋糕，一起品嚐「回憶中的香港味道」。

《那個下午，我在露台煎西多士》讀劇演出和分享後，我們一起為12月生日的參與者慶祝，為此特別訂製了一個西多士配腐乳的生日蛋糕，以及由華爾登餅店製作的傳統黃梅醬花籃蛋糕，一起品嚐「回憶中的香港味道」（圖片來源：筆者）

飲品方面，我精選了「芫荽黨的樂與怒」和「海邊的卡夫卡」兩款雞尾酒。前者以芫茜獨有的草本香氣配搭八角的溫暖調性，並以鹹柑桔蜜的鹹香作結，連綿起伏的風味層次加上氣泡口感，更添清爽感覺，演繹出真正香港本土風味，呼應《回憶中的香港味道2》的劇情，因為這一卷的說書人是「香港芫荽黨」的成員；後者使用野莓琴酒的石榴和蔓越莓風味作為主調，配以日本柚子酒的柑橘風味，以及醃製黃瓜汁的獨特酸味，層次十足，加上杯邊的話梅粉，為味蕾帶來更多變化，名字借用了村上春樹在2002年出版的長篇小說。至於不喝酒的朋友，我也準備了一款「唔知乜嘢烏龍茶」，重點是Happy Together！

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《那個下午，我在露台煎西多士》讀劇演出圓滿結束，感謝黃文偉和曾佩儀兩位特別嘉賓參與演出，以及黃獎、Gloria、Collie、Cherry姐、芷玲和楚城文化的協助，還有各位前輩和友好撥冗出席，我們一起渡過了充滿歡欣和感恩的冬日下午。

在此率先分享一個好消息！《那個下午，我在露台煎西多士》已授權台灣的劇團「不小心創作社」，於2024年2月23至25日，在台北分別進行國語及粵語的演出！

期待在不久將來，舉辦更多「回憶中的香港味道」餐飲劇場，不只在香港，還會在其他地區和國家！劇場見！

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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