《咒術迴戰》釘崎野薔薇的沉重人生結局｜還是日本｜湯禎兆專欄

另一教人愀然不樂的人物退場，自然就是粉絲甚眾的釘崎野薔薇。她的退場，是典型的「非常突然」（還記得Ｏ記Ｃ１全軍覆沒嗎）方式，上一刻力壓真人，下一刻就被分身蒙騙而致臉上開花（儘管網上仍在生死討論，但基本上應與死人無異了），那的而且確是沉重的人生結局。

文：湯禎兆｜原題：野薔薇之死



《咒術迴戰》釘崎野薔薇（劇照）

咒術中有一慣例，乃重要人物離世前，往往有走馬燈的出神片段——之前七海的馬來西亞之夢，後來五條被腰斬後與好友重聚均恪守公式，釘崎的走馬燈來得更詳盡仔細，可見芥見下下對她的偏愛。

《咒術迴戰 》小說封面

我更想起可作為外傳看的小說版中，其實對釘崎之死早已預告，在〈散步之後〉中，當虎枚死而復生後，伏黑、釘崎與虎杖三人無聊閒逛遊玩耍樂，收筆時忽然就來傷感一筆：

到了明天，或許有人就會消失。

到了明天，或許就會失去相同的笑容......

他們不知道未來某天抵達人生終點時，自己能不能擁有正確的死亡。

但就算走在這條危機四伏的道路上，有時繞點路去散步一下也不錯。



《咒術迴戰》釘崎野薔薇（劇照）

走馬燈的迴溯，就是釘崎繞路散步的痕跡。她一直處於好友真空的狀態中，連小說版中也故意加上一篇〈野薔薇與棘〉，象徵化地帶出她與人溝通及交心的障礙，此所以走馬燈中的小文及紗織牽連，其實一直也有緣來有方——野薔薇退場，總算有始有終風光大殮吧！

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）