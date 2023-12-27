初版米奇老鼠24年1月1日失去版權保護　勢成惡搞和二次創作目標

【米奇老鼠/ Mickey Mouse/ 迪士尼】米奇老鼠深入民心多年，亦為迪士尼每年帶來數以億計的營收，不過隨著2024年的到來，初代米奇老鼠的版權將會到期，屆時這一款米奇老鼠將會成為公有財產，意味著任何人都可以隨便使用，甚至將之用來進行二次創作。



《Steamboat Willie》（圖片來源：IMDB）

迪士尼失去版權已非新鮮事，眾所周知小熊維尼早在2022年1月已進入公有領域，隨即迎來不少惡搞和二次創作，甚至將之改拍為恐怖電影《小熊維尼：血與蜜》。至於米奇老鼠多年來有不少改動，所以是次版權到期的僅僅是初代版本，雖然與現時的形象有異，但畢竟也是造型鮮明的米奇老鼠，所以相信迪士尼除了擔心會因此而有所損失，更值得擔憂的是會否有影響形象的二創出現。

恐怖電影《小熊維尼：血與蜜》本於2023年3月23日在香港上映，但最後卻被禁止（《小熊維尼：血與蜜》劇照）

最早版本的米奇老鼠來自1928年發行的有聲黑白作品《Steamboat Willie》，迪士尼甚至將這部作品的上映日期11月18日定為米奇之生日，可見得其意義深遠。根據當時的法例規定，其實這個初代米奇老鼠的版權只有56年，換言之早在1984年已經到期，不過由於是迪士尼最為知名和標誌性的角色，所以當時向政府申請延長版權至95年，亦即是到2024年1月1日到期。

《Steamboat Willie》是米奇老鼠首次亮相的作品，當時的動畫短片主流形式為黑白無聲的，主要以音樂和視覺效果營造出幽默和戲劇張力，而作品的劇情為米奇老鼠作為水手在一艘蒸汽船上的冒險，同場出映的還有米妮，劇中參與了各種搞笑和混亂的情節，成為了米奇老鼠調皮的經典形象，大圓耳朵、大眼睛、大嘴巴和白手套等標誌性特徵，一直沿用並成為後續作品中的基礎。

至於現代版本的米奇並不受《Steamboat Willie》版權到期影響，將會繼續為迪士尼公司的故事、主題樂園和商品中扮演重要角色。另一方面，迪士尼其實還持有米奇老鼠作為企業吉祥物和品牌識別符號的商標權，所以還能夠禁止他人使用這一角色來誤導消費者，而在2024年之後想利用米奇來進行創作的人士，則要注意會否因此觸犯侵犯商標的相關法例。