Banksy新作疑影射以巴戰爭無人機　不足一小時遭拆下兩人倫敦被捕

【Banksy/ 塗鴉/藝術/盜竊】塗鴉藝術家Banksy（班克西）早前在倫敦留下新作，估值逾£250,000（約2,484,427港元），但作品公開不足一小時，即被兩名男子公然拆走，引起不少路人圍觀。兩名男子分別在星期六以及星期日被逮捕，目前一人保釋，另一人則仍被拘留。



Banksy日前在社交媒體公開最新作品，他在倫敦Peckham地區一個「停止」交通標示塗上了三架軍用無人機。新作飛機樣式與其2017年作品《Civilian Drone Strike》相似，當時他在伯利恆一家酒店外牆畫上無人機，並形容酒店窗外之以色列與巴勒斯坦分隔圍牆是「世界上最差的風景」。因此不少解讀認為新作映射以巴戰爭，是藝術家呼籲停戰的象徵。根據英國《每日郵報》報導，此作估值超過25萬英鎊。

Banksy新作公開不足一小時，即有人攜鐵鉗將標誌取下，過程全程被目擊（圖片來源：Lei_Takanashi/X)

但作品公開不足一小時，即有人攜鐵鉗將標誌取下。當時兩名男子一人踏在自行車上取下標示，另一人則協助穩定自行車，過程全程被記錄，引起不少路人圍觀。目前警方已分別拘捕一名20多歲以及40多歲男子，認為藝術本人與移除事件並無關係。現時該路口已重新安裝普通「停止」標示，亦有當地藝術家在標示杆上掛上自己複製作品。

Banksy是全球知名街頭藝術家，惟真實身份一直未明。早前BBC在播客節目「The Banksy Story」中公開其一段2003年訪談錄音，藝術家當時表示自己名為Robbie。不少粉絲隨即聯想到Massive Attack 樂團主唱Robert Del Naja，由於Del Naja同為塗鴉藝術家，有人猜測Robbie可能是Robert Del Naja暱稱。