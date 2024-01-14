一月展覽三選｜Mr. Doodle個展、瑪麗蓮夢露私藏、女性神話群展

【展覽/Mr. Doodle/瑪麗蓮夢露】一月新年伊始，有趣新展依然不斷，這次我們選了三個展覽特作介紹，從充滿童趣Mr. Doodle首個香港個人展覽，到瑪麗蓮夢露私人珍藏展覽，還有以女性神話為主題、探討「生態女性主義」的國際藝術群展，從街頭塗鴉涵蓋到傳奇人物，相信每個展覽都值得一看。



「太空中的塗鴉先⽣」展覽海報

名稱：太空中的塗鴉先⽣

日期：即日至1月20日

地點：藝術⾨ ⾹港中環畢打街12號畢打⾏6樓



Mr. Doodle（塗鴉先生）大名大家都聽過，這次他在香港首次辦個展「太空中的塗鴉先⽣」，將塗鴉世界拓展到宇宙。塗鴉先⽣是藝術家名⼭姆·考克斯化名，同時是他筆下原創角色。在「戀愛中的塗鴉先⽣」展覽中墜⼊愛河後，塗鴉先⽣和塗鴉夫⼈與寵物塗鴉狗幸福地⽣活在塗鴉屋裡，同時也逐漸⽤塗鴉佔領了地球。

在他故事設定中，兩人後來遇到塗鴉先⽣的邪惡孿⽣兄弟塗鴉博⼠，塗鴉博⼠計劃從源頭消滅塗鴉先⽣「塗鴉病毒」，徹底消除宇宙中所有塗鴉。塗鴉先⽣在這次展覽中，向觀者提出了⼀個問題：「在⾺斯（即塗鴉博⼠）完成任務之前，塗鴉先⽣和太太能否成功回到塗鴉樂園呢?」

「太空中的塗鴉先⽣」展覽現場圖片（Pearl Lam Galleries）

這次Mr. Doodle的作品跳出畫布，也延展⾄傢俱和場館平⾯，來到展覽最後一個月，對他作品有興趣讀者，不妨親身感受被其作品包圍感覺。

安迪·沃荷《花花公子兔女郎》絲網版畫原作（Julien's Auction)

名稱：譜寫傳奇： 《花花公子》休·海夫納 x 瑪麗蓮·夢露

日期：1 月 27 日至2月1日

地點：藝穗會



《花花公子》（Playboy）雜誌創辦人休·海夫納（Hugh Hefner）與瑪麗蓮·夢露（Marilyn Monroe）堪稱20世紀美國最為家喻戶曉標誌性傳奇之一。「譜寫傳奇： 《花花公子》休·海夫納 x 瑪麗蓮·夢露」展品直接來自花花公子企業總部（Playboy Headquarters）及大宅（Playboy Mansion），涵蓋傳奇雜誌創始人從早年生活到《花花公子》黃金時代收藏，以及瑪麗蓮·夢露絢爛一生私人物品，包括電影戲服、照片、手稿等讓我們得以一窺這兩位傳奇人物的生活和時代。

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「青蛇：女性中心的生態學」展品（圖片由大館提供）

名稱：青蛇：女性中心的生態學

日期：即日至2024年4月1日

地點：香港中環大館賽馬會藝方一樓、監獄操場



如果看完以上兩個展還沒有夠喉，也可以看看來自 20 個國家30 多位藝術家和藝術小組的群展。展覽「青蛇」之名既來自家喻戶曉中國古代傳説《白蛇傳》，蛇形人物如大自然有蛻皮更新、變化復甦能力。「青蛇：女性中心的生態學」詰問在藝術家頌揚自然，讚賞自然界包羅萬象、生生不息同時，可以催生出哪些另類敘事？展覽以女性為核心各種神話和世界觀出發，探索各地破壞和剝削自然的歷史。

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展覽中多位藝術家持續關注特定的河流生態系統及其相關神話，不同地理出發作品之間展開對話，牽引出各自存在的掙扎，也突顯了人們如何對非人類生命體展現出同情心及關懷。