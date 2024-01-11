港產片的配樂實驗　 談葉偉信電影裡的音樂｜歌曲心頭好｜林綸詩

香港電影評論學會舉辦《爆裂小念頭—葉偉信電影回顧展》，未買票先看trailer，由他十部電影剪成，但配樂來自單一一套電影的主題配樂：《誤人子弟》。的確，對喜歡音樂會的人而言，這套電影的音樂當年是耳目一新的。

文：林綸詩｜原題：葉偉信電影裡的音樂



電影《誤人子弟》（電影海報）

《誤》的配樂由黃丹儀負責。未談音樂，先談其有趣的開局：電影以香港都市的各種聲音開場，再由主角林海峰旁白，道出大城市中擁有的不同鐘聲。以當紅DJ去配這樣的音效，其實已非常有音樂感。

黃丹儀曾說過，當其時日劇盛行，她嘗試仿照他們鮮明的音樂，放到港產片內，《誤人子弟》可算是實驗性的優先嘗試。若你試試關掉音樂，只看這套電影的話，會有很不同的感覺（簡直大打折扣），配樂在《誤》中有很強的昇華作用。其中一段女學生被林SIR撞到換衣服一段的說唱，更有說是直接從日劇剪輯出來，可見黃丹儀和葉偉信想在港產片的實驗，加上配到循規蹈矩的學校環境，以及表面木納的主角內心戲，這些節拍強勁的音樂形成極大的反差，令觀眾難忘。

所以一看Trailer，不得不為這個選擇會心微笑。要選葉偉信電影的主配樂，一定是用《誤》的。

至於葉偉信電影的最佳主題曲，必數許志安的《半天假》，它是《茱麗葉與梁山伯》的主題曲。《茱》是港產片文藝片的新高度，當年看的時候，覺得這導演太厲害了，把𡃁坤和十三妹異化成愛情片的主角。我看著吳鎮宇和吳君如，聽著許志安，竟然可以哭到停不了。《半天假》一定是我港產片主題曲的十大之一。

以前未有「文青」一詞，若這詞早點出現，葉偉信一定是文青導演（或者宅男導演）。他的電影往往有一陣地道香港細片風格，但同時會加進一些猜不到的新意，這是現在很多年輕導演較缺乏的。即使是音樂部份，也叫人深刻難忘。

（專欄「歌曲心頭好」隔周刊出，圖片為編輯所擬。本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜林綸詩，80後中大人，鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審，最喜歡合唱歌。

