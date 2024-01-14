未來低碳太空旅遊新趨勢　嶄新氣球旅空模式　門檻更低價錢更相宜

【太空旅遊】雖然人類是腳踏實地的生物，但飛行向來都是人類所渴望的，加上現在踏足太空不再只是太空人的專利，太空旅遊預計將會成為未來的旅遊趨勢，事實上，現時已有不少成功例子，即使還是一票難求而且索價不菲。



圖片來源：Zephalto

今年8月維珍銀河已成功首次將私人旅客帶往太空，由於已接獲大量的訂單，所以未來目標甚至會每月舉行太空旅遊。另一邊廂，在法國有一新企業亦主打太空旅遊，並且有別於以往用火箭升空的方式進行，而是採用氣球的方式將旅客帶到離地25公里之處作短暫停留，由於方式新穎，太空艙的外型別具設計感，現時已吸引大量旅客購票，本應在今年底開放的旅程現已完售，最快要排隊排到下年尾了。

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Zephalto提供的服務有兩大特點，首先是新型的氣球方式重新定義了太空旅行的標準，而且有別於透過火箭升空需要燃燒大量的能源，氣球則是一種更為低碳環保的方式。此外，因為火箭的高速發射所以乘客通常需要經過訓練以及有著一定的體能門檻，至於氣球因為上升速度較為緩慢，一般來說乘客都不需要特別訓練。還有更重要的一點正是價錢，氣球升空並不需要火箭發射場，所以基建成本本來就更低，加上燃料、地域的靈活性，結合起來使得氣球旅遊的價錢更為相宜一點。

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Zephalto現時與法國太空總署合作，每次載人飛行都會提供基本數據以了解大氣、監測氣候變遷或觀察地球和太空的獨特機會，持之以恆為探索地球的平流層作出貢獻。為了實現平流層探索之旅，需要一個安全且舒適的空間，品牌請來著名建築師和室內設計師Joseph Dirand設計了一款名為「Céleste」（意指天界）的太空艙，Joseph Dirand的出品體現出法式優雅，他擅於將生態、極簡主義和建築融為一體，予他而言設計是昇華體驗的一種方式，並將功能性和精緻的美學得以最大化。這個加壓膠囊外觀有如雕塑作品，其特點是簡潔和開放的設計，太空艙內配備了獨立的全景空間，可以從太空邊緣觀察地球，獲得無與倫比的視野，以最大的廣角俯瞰地球，將多達1,400公里的全景盡收眼底。

有別於人們對於太空艙的一般想象冷冷冰冰有著科技感，Céleste的室內空間採用溫暖舒適的米色主調，三間獨立的客艙均配有照明和可調節家具，設計成為兩個人的親密空間以營造出一種溫馨、優雅的氛圍，面前是3米寬的偌大窗戶，可以斜靠在寬敞的梳化上靜心欣賞，同時與同伴把酒言歡或共享一頓精緻的星級餐點。在離地25公里的平流層停留約3個小時左右便會啟程回去，總旅程時長為6小時左右，每次飛行可容納6位旅客。