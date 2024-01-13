動畫名作真人化多爭議　《銀魂》改編或可提供一點啟示｜湯禎兆

隨著《幽遊白書》的真人版上架NETFLIX，不少經典作都好像已到了回顧復刻紀念階段。不少人應有留意到，一旦是以動畫版作為終結手段，因為始終與原作者一脈相承，作品的完整性及世界觀往往得以保存。２２年的《男兒當入樽》廣獲好評；《新世紀福音戰士》更以序、破、Ｑ及終的史詩式敘事結構，來親手完成一代神話，均給予不離不棄的粉絲稱心滿意的交代。

文：湯禎兆｜原題：動畫名作真人化多爭議



《幽遊白書》真人版日劇卡士強勁。

只不過真人化又是另一回事，過去最著名的災難為《七龍珠:全新進化》（０９），由製作到故事等各方面均全面被認定為一代垃圾，傷透了粉絲心靈。最近的《海賊王》及《幽遊白書》真人版也不無爭議，前者的「外國演員化」，以及後者的大幅刪減劇情（濃縮成五集），均令不少粉絲竊竊私語。動畫名作真人化是否真的只有一條死路?

《海賊王》（《海賊王》劇集劇照）

事實上，我認為自己深愛的《銀魂》之改編處理，或許可提供一點啟示。《銀魂》的銀幕化，走兩腿走路策略——動畫劇場版由靈魂人物空知英秋及藤田陽一的監督下，《銀魂完結篇：永遠的萬事屋》（１３）及《銀魂THE FINAL》（２１）均廣獲好評。至於真人版兩作（１７及１８年），雖然演員陣容一時無兩（小栗旬、菅田將暉及橋本環奈等都是入型入格的不二人選），但忠於原著式的影像重構風格，的而且確令鐵粉以外的觀眾難以投入。我自問即使是《銀魂》的死忠，也認為真人版可以大膽走遠。

是的，在名作改編的議題上，我不是原教旨主義者——一切均以最後成品為依歸，每一作品均有自己的生命，好看與否也由己不由人。

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