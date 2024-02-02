唐君毅一生提倡人文主義精神　為香港文化帶來什麼影響？｜開卷樂

唐君毅這個名字，或許大家最初認識他，就是來自當年高考中國語文及文化科的範文《與青年談中國文化》。唐君毅一生致力提倡「人文主義」精神，對香港文化帶來深遠影響。香港中文大學哲學系兼任講師趙敬邦整理了唐君毅的藏書，與及其哲學思想，寫成《唐君毅與香港》，讓大家深入認識唐君毅的思想理念，與及他與香港的羈絆。

文：香港電台開卷樂｜原題：《唐君毅與香港》－文化思想力量直接改變靈魂



唐君毅（資料圖片）

唐君毅祖籍四川，畢業於南京中央大學哲學系，曾任江南大學教務長等職。唐君毅成長時正值中國新文化運動，他對全盤否定中國文化有所保留。他不接受否定人心存在的唯物思想，並認為傳統中國文化正好為「仁心」作出合理解釋。1949年初，廣州華僑大學校長王淑陶邀請錢穆與唐君毅到廣州講學，二人遷往廣州，，後來移居香港，並與香港結下不解之緣。《唐君毅與香港》全書分為三章：「一場在港的文化運動」、「哲人的香港足跡」、「留給香港的遺產」，講述了唐君毅在港推動人文主義的事跡，以致過程中與當時教育觀念的衝突，並記錄了他在香港留下的足跡。

香港電台文教組節目《開卷樂》由馮傑、鄭政恆、黃怡、鄒芷茵、唐睿主持，逢週六晚上8時30分至9時，港台第二台播出。節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



唐君毅強調「返本開新」，重視中國哲學傳統，但拼棄不合時宜的觀念，尋找適用於現在的概念，終歸目的是為了成就更好的人。因此，教育為唐君毅所重視。他致力在港辦學，及後更獲錢穆邀請，與張丕介等人成立「新亞書院」，以中國宋代書院的私人辦學理念，幫助學生培養健全的人格。「人」才是教育目的，傳授知識只是達到此目的的手段，這也就是唐君毅所著重的「人文主義」。唐君毅認為，老師不單講書授課，更是學生的榜樣，師生相處極為重要，老師在課堂以外亦會影響學生的價值觀，因此老師就如燈塔一樣，要先做好自己，再為他人行進照亮方向。

牟宗三、唐君毅及國學大師錢穆等人在香港辦學興教，就是利用香港容納多元文化獨特背景展開一場熱血的文化沙龍。（香港中文大學新亞書院官方網頁圖片）

唐君毅初時認為香港只是暫留之所，後來他卻告誡學生，不要視香港為客居之地，反而應用所知所學令香港社會進步。晚年他甚至認為自己來港，是為中國留下文化種子。作者趙敬邦指，唐君毅隨居港時間增加，由當初輕視香港能起到的文化作用，轉變為對香港抱有極大期望。誠如余英時晚年言：「1949年到今天，整整六十年來香港的文化面貌所起的重大的變化，而這個變化裡面一個最重要的因素就是唐君毅先生。」

唐君毅對文化影響尤其深遠，他曾寄語香港須努力從事文化建設，才可以克服未來困境，「從長時期看，文化思想的力量，必然超過現實政治權力。政治的力量，只能改變人的身體，文化思想的力量則直接改變人的靈魂，以旋乾轉坤。」

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）