港式日語大搜查！什麼香港常用字詞現代日本早已不用？｜開卷樂

「地獄式訓練」、「必殺技」、「劇場版」、「日日賞」等這些我們經常使用廣東話用字，有沒有想過它們原來是來自日語？廣東話不時借用外國語言，尤以英語最為明顯，而港式日語從二十世紀六十年代開始萌芽，直到現在已有不少日文詞彙成為了廣東話日常用語，有些日語意思沿用了下來，有些則改變了原來的含意或用法。

文：香港電台開卷樂｜原題：《港式日語－香港日文大搜查，懷舊、日常、新興300例》



《港式日語－香港日文大搜查，懷舊、日常、新興300例》

香港電台文教組節目《開卷樂》由馮傑、鄭政恆、黃怡、鄒芷茵、唐睿主持，逢週六晚上8時30分至9時，港台第二台播出。節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



香港教育大學語言學及現代語言系助理教授片岡新和獨立研究者李燕萍合著《港式日語－香港日文大搜查，懷舊、日常、新興300例》。身為日本人的片岡新一直從事語言研究，他來港28年，一直對於香港日文用語感到興趣，萌生了編寫這本書的念頭，於是他負責搜集香港日文用語的來源、用法、例子，妻子李燕萍則負責將詞語分類和查找語法結構，最終全書收錄了300個香港人使用頻率比較高的港式日語，在書中作詳盡介紹。

從「人間蒸発」到「神隱」

《人間蒸発》海報

「人間蒸發」這詞語在香港很常見，但原來這個詞是從日文「人間蒸発」(ningen johatsu）借來。這個字詞早於二十世紀六十年代在日本開始出現，當時有不少成年人無故失蹤，1967年日本電影《人間蒸発》就是描述了這個情況。日文「人間」(ningen) 表示「人」，所以這個字詞在日文應用上只可應用於人的失蹤。可是中文「人間」代表了「世間」，香港借用了這個字，一開始的確形容人失蹤，後來卻擴闊了用字範圍，應用到物品、動物、甚至是傳統技術失傳等等，書中舉例︰「有一輛新車人間蒸發」。李燕萍查找資源如新聞用字，證明香港人以「人間蒸發」去代表人類以外的事物在世間消失。但片岡新則認為，這些用法對於日本人來說是不可思議。

「人間蒸發」由來已久，被作者歸類為懷舊類詞語。後來香港人開始多用一些新興字詞取代「人間蒸發」。「神隱」這詞來自兩個日本的民間故事，一是相傳在鄉間的小孩失蹤因為被山神帶走；二是浦島太郎救海龜的故事，在龍宮遊歷後回來已成了老人家，如同被神隱藏了一樣。現代日本已經用「音信不通」代替，而香港新聞報章卻用了「神隱」形容名人不露面，如「前港姐神隱多年突然出席音樂會」。

「大」字語法結構

日文「大」的搭配比較多，可用於動詞、形容詞或名詞前作修飾語，如「大出血」、「大公開」、「大成功」（資料圖片）

在常見的港式日語中，廣東話不但借了日本字詞，還借用了日語語法結構。中文和日文均有「大XX」這語法結構，中文多數會將「大」再配以名詞使用，或是以特定組合出現，如大公司、大吃大喝等，但日文「大」的搭配比較多，可用於動詞、形容詞或名詞前作修飾語，如「大出血」、「大公開」、「大成功」等均是由日語演變成港式日語的例子。

全書將港式日語字詞分為懷舊、常見、新興三大章節，每章節再細分人、地方、日常用品、娛樂、語法結構等類別，以便讀者查找。本書更由作者親自朗讀日語和粵語發音，就算不懂日文拼音的讀者們，只要掃瞄書上的二維碼，也能透過作者的朗讀了解正確發音，讓讀者透過字詞、聲音，走進這個港日的世界。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版，圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物。）