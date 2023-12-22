從學海書樓出發　學者合著探討傳統國學在香港傳承與革新｜開卷樂

香港學海書樓於1923年創辦，今年適逢一百周年，香港中文大學歷史系榮休教授梁元生、樹仁大學歷史學系副教授區志堅與曹璇、姜本末兩位博士後研究員合著《學海書樓與香江國學－中國傳統文化在香港的傳承與革新》一書，以學海書樓的歷史為核心，展示了傳統國學在華洋雜處的香港中的發展和影響。

文：香港電台開卷樂｜原題：《學海書樓與香江國學－中國傳統文化在香港的傳承與革新》



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1911年滿清覆亡後，不少文人南下香港，當中有一批「清遺民」對傳統教育在香港發展扮演重要角色。根據學者熊月之的說法，清遺民除「非死即降」的結果外，「還可以去租界做遺老」。區志堅言，書中亦寫當時清遺民的心態，「他們無論在心理還是行動上，對故國舊君保有眷戀之情，仍自署前朝臣民……對於新朝，他們反對或採取歸避隱藏的態度，這並非貪生恐死，而是因其治世態度無以在社會中展開。」這批清遺民有豐富學識，清亡後失去官識，又不願意接受民國政府的管治，而當時香港在英政府管治下形勢較為穩定，遂選擇南下香港。這群士人當中更包括前清翰林學士，德藝雙馨，其中的表表者就是享負盛名的賴際熙太史。

中環堅道歷史照片（資料圖片）

賴際熙是學海書樓核心人物，他既是創辦人亦是書樓成立之初的講學太史之一。賴際熙在清末時中過舉人進士，及後擔任翰林院編修、國史館纂修。辛亥革命後清朝覆亡，賴際熙與其他太史南移香港，並立志「北學南傳」，在這個英國殖民統治下的南端海隅，保存與傳承中華傳統文化。賴際熙承「宏振斯文，宜聚書講學」的理念，仿廣州學海堂之例，創立學海書樓。他先在中環堅道租了地方，聘請太史何藻翔每週兩次主講國學，闡釋儒家學術和諸子百家經典，及後得商人何東、利希慎等支持，終在中區般含道覓得藏書講學之所。區志堅續指學者南下香港，民初時期他們在華人社會備受尊重，華商們亦欣賞及支持這班前清遺老設壇講學，令傳統國學得以保存。

科舉進士於1936年在香港學海書樓留影（資料圖片）

學海書樓創立的其中一個目的是保存古籍，希望「搜採而靡遺，元儒文史之書，亦網羅而勿失」，於是向香港各界募捐並添購大量書籍。書樓創立初期藏書量已有兩萬六千多冊，雖說是私人藏書，卻開放予公眾閱讀，成為香港最早的私人圖書館。書樓除了藏書豐富外亦致力於弘揚國學，招攬不少儒者講學，當中包括陳伯陶、區大原等前清遺老。梁元生指國學領域廣衾，《學海書樓與香江國學》一書中所談之國學傳承，主要是經史、詩詞，也就是學海書樓百年來最主要的耕耘與貢獻。

學海書樓對於香港的華文教育影響亦相當深遠，包括香港大學中文學院的成立，以及後來的中文學系，甚至將傳統國學納入時下學科等等。書樓傳承國學的使命任重道遠，對中華文化的保存貢獻良多。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版，圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）