從深水埗桂林街到新亞書院——唐君毅在香港留下的足跡｜開卷樂

1949年，新儒家學派代表人物唐君毅移居香港，並在香港致力辦學，提倡人文主義精神。《唐君毅與香港》一書回顧唐君毅在香港的足跡，既幫助了解唐先生的心路歷程與學術思路，亦讓讀者了解當時的香港面貌。

文：開卷樂｜原題：《唐君毅與香港》－在港留下足跡



新亞書院中的唐君毅像（新亞書院）

唐君毅來港初年，曾與錢穆在華僑工商學院任教三個月，這裡便是唐君毅在香港早期的落腳點。1949年，唐君毅、錢穆和張丕介三人共同創辦「亞洲文商專科夜校」，翌年在由上海來港的商人王岳峰捐助下改為日校，並租用深水埗桂林街61、63、65號的三樓和四樓作為校舍。書中引述新亞書院早期畢業生唐端正教授的〈六年滄桑話新亞〉，描述當時校園的環境：「學校的樓下是紡織工廠，終日機聲軋軋。對面是一座廟會頻頻的三寶佛堂；後面是一間潮洲飯店，叫賣之聲，不絕於耳；稍斜是一間絃歌不息的小舞廳。而樓梯的轉角處，亦常有難胞晏睡不起。」而唐君毅妻子和女兒亦來港定居，桂林街也成為他們一家在港的首個居所。

《唐君毅與香港》

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書中記述，唐君毅在港大兼課後愛到太平山頂遊覽和寫作，這習慣持續一段長時間。據唐先生妻子謝廷光憶述，唐君毅其中一篇重要著作〈孔子與人格世界〉，便是他在太平山餐廳寫成。書中亦提及唐君毅愛與學生郊遊。為隆重其事，師生更會穿恤衫、西褲和皮鞋。除了散步郊遊，唐君毅在港另一個重要活動就是買書，中環石板街便是他常去的地方。新亞書院成立初期缺書，唐君毅四出搜羅，憑各人努力，新亞書院後來成為當時香港其中一間藏書最多的學校。

沙田道風山對唐君毅的學術思考別具意義。當時著名佛學家歐陽竟無，和後來成為當代新儒家三聖之一的熊十力曾激辯儒佛利弊。兩位先哲的思想，激發了唐君毅借鑒佛教判教方式，融通成「心靈九境」的哲學論述。後來他更應信義神學院邀請，在道風山演講。這些經歷讓他思考無神論和有神論之間如何並存，乃至中西文化如何融通。

新亞書院農圃道時期照片（新亞書院）

唐君毅晚年患癌，但他仍堅持授課。當時新亞研究所位於新亞中學四樓，唐君毅拖著帶病之軀難辛地走上農圃道樓梯，成為了他在新亞研究所最後的身影。他亦常到尖沙咀樂宮樓（現美麗華酒店）與朋友聚會，直至逝世前一晚仍到樂宮樓和朋友見面。唐先生重視授課和友誼，香港這地方也記下了他許多的足印。

唐君毅亦留下不少文化寶藏供後人參閱，此書作者趙敬邦，本身為香港中文大學哲學系兼任講師，他整理了唐君毅的藏書，並輯錄在書中第三章〈留給香港的遺產〉。有些藏書中有唐君毅的篆刻印章，少數更有他的簽名。他在閱讀時也留下不少筆記和眉批，對於我們了解他的思想甚有幫助。唐君毅曾對父親唐迪風寫的《孟子大義》的排版和內容作出多次修訂，此書對他甚具價值。趙敬邦亦整理了他人贈予唐君毅的書籍，從而了解其人際網絡。

唐君毅先生

唐君毅與香港之間互為影響，在香港的經歷，改變了他對世界事物的看法，而他亦對香港文化影響深遠，為這個商業掛帥的城市增添了人文氣息。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）