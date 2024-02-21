遊弋平面與立體之間　日本「金魚繪師」深堀隆介捕捉金魚動態神韻

【金魚/繪畫/日本】一尾尾金魚明明看似在水中悠悠游動、擺尾，實際上卻是靜止不動狀態，彷彿有誰把時間凝固。日本藝術家深堀隆介（Riusuke Fukahori ）被稱為「金魚藝術家」，對金魚型態摸索出身入化，作品介於繪畫與雕塑之間，在一層層樹脂上反覆細繪留存金魚動態神韻。



「金魚繪師」深堀隆介作品（Riusuke Fukahori IG）

「金魚繪師」深堀隆介作品（（@riusuke_fukahori/ IG））

深堀隆介1995年於愛知縣立藝術大學美術學部設計學校畢業，上班一段時間後決定辭去工作，裸辭後低潮期成為他人生轉捩點。當時他有一條養了七年的金魚，但由長期疏忽，水箱污濁不堪，滿是霉菌和糞便，但是紅色金魚竟然仍充滿生命力。他透過金魚身影看到在房間裡焦躁不安的自己，於是決心改變提起畫筆，創作了自己第一幅樹脂畫「金魚救贖」（金魚救い）。

深堀隆介作品《四個桶〈雪丹〉》（© Riusuke Fukahori）

日本藝術家深堀隆介（Riusuke Fukahori ）（@riusuke_fukahori/ IG）

為了逼真展示金魚型態，他選擇了極為緩慢而精細的技法。他首先會在容器底部導入厚度一公分的樹脂，等待兩天讓樹脂完全硬化，再於表面用丙烯顏料畫上金魚鰭。其後再倒入一層樹脂，固化後畫金魚身體，如此不停重複堆疊、繪畫，最終才能畫出多角度栩栩如樹脂作品。作品愈是細膩花費時間愈長，他稱自己是在進行「2.5D繪畫」。

深堀隆介作品《秋敷》（© Riusuke Fukahori）

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深堀隆介使用容器不等，許多是常見家用物品，譬如是用過的餐具、路邊撿來物品、古典店淘來器具等，只要是他能「看見」金魚在其中游泳之容器，他就會一試。譬如他近年創作之金魚酒系列，便是在傳統清酒木枡杯中繪製金魚，畫作上加上不同花瓣或是水草作為配飾，別具風情。

深堀隆介作品（© Riusuke Fukahori）

他更曾在旺角金魚街獲取靈感，一整排膠袋注水、束起就能成為不同魚類暫居所，他嘗試以膠袋型態創作，復刻商店風景，創作「色袋」（Irobukuro）系列。筆觸更為抽象，但金魚動感依然。深堀隆介近年舉行多場個展均大受歡迎，有興趣讀者可以到他社交媒體關注藝術家最新動態。