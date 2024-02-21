遊弋平面與立體之間　日本「金魚繪師」深堀隆介捕捉金魚動態神韻

撰文：梁嘉欣
出版：更新：

【金魚/繪畫/日本】一尾尾金魚明明看似在水中悠悠游動、擺尾，實際上卻是靜止不動狀態，彷彿有誰把時間凝固。日本藝術家深堀隆介（Riusuke Fukahori ）被稱為「金魚藝術家」，對金魚型態摸索出身入化，作品介於繪畫與雕塑之間，在一層層樹脂上反覆細繪留存金魚動態神韻。

「金魚繪師」深堀隆介作品（Riusuke Fukahori IG）
「金魚繪師」深堀隆介作品（（@riusuke_fukahori/ IG））

深堀隆介1995年於愛知縣立藝術大學美術學部設計學校畢業，上班一段時間後決定辭去工作，裸辭後低潮期成為他人生轉捩點。當時他有一條養了七年的金魚，但由長期疏忽，水箱污濁不堪，滿是霉菌和糞便，但是紅色金魚竟然仍充滿生命力。他透過金魚身影看到在房間裡焦躁不安的自己，於是決心改變提起畫筆，創作了自己第一幅樹脂畫「金魚救贖」（金魚救い）。

深堀隆介作品《四個桶〈雪丹〉》（© Riusuke Fukahori）
日本藝術家深堀隆介（Riusuke Fukahori ）（@riusuke_fukahori/ IG）

為了逼真展示金魚型態，他選擇了極為緩慢而精細的技法。他首先會在容器底部導入厚度一公分的樹脂，等待兩天讓樹脂完全硬化，再於表面用丙烯顏料畫上金魚鰭。其後再倒入一層樹脂，固化後畫金魚身體，如此不停重複堆疊、繪畫，最終才能畫出多角度栩栩如樹脂作品。作品愈是細膩花費時間愈長，他稱自己是在進行「2.5D繪畫」。

深堀隆介作品《秋敷》（© Riusuke Fukahori）
+3

深堀隆介使用容器不等，許多是常見家用物品，譬如是用過的餐具、路邊撿來物品、古典店淘來器具等，只要是他能「看見」金魚在其中游泳之容器，他就會一試。譬如他近年創作之金魚酒系列，便是在傳統清酒木枡杯中繪製金魚，畫作上加上不同花瓣或是水草作為配飾，別具風情。

深堀隆介作品（© Riusuke Fukahori）

他更曾在旺角金魚街獲取靈感，一整排膠袋注水、束起就能成為不同魚類暫居所，他嘗試以膠袋型態創作，復刻商店風景，創作「色袋」（Irobukuro）系列。筆觸更為抽象，但金魚動感依然。深堀隆介近年舉行多場個展均大受歡迎，有興趣讀者可以到他社交媒體關注藝術家最新動態。

人氣動漫《SPY×FAMILY》封面上暗藏名椅？盤點各具特色的經典設計奧地利行為藝術家出售紋身皮膚惹法律爭議　拍賣前以7位數字完售書摘｜一場由飲露水引發的逆反？細說嘉靖險被宮女集體謀殺的故事獲Gucci、Nike、adidas青睞AI藝術家　超強大能力將幻想化為現實快一秒的他｜台灣電影如何日本化？論宮九的乾坤大挪移｜湯禎兆
藝術創作
藝術家
繪畫
藝術設計
日本