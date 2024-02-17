快一秒的他｜台灣電影如何日本化？論宮九的乾坤大挪移｜湯禎兆

宮藤官九郎改編台灣電影《消失的情人節》為《快一秒的他》，我之前一直抱持疑問：究竟宮九可以為此清純愛情小品增添甚麼？看過後，我登時明白過來，他的而且確是乾坤大挪移的能手，即時便把原作中隱藏沉重訊息，轉化為日本版的銘印來。

文：湯禎兆｜原題：《快一秒的他》的洛中論上



《消失的情人節》精彩劇照

是的，不少人看《消失的情人節》，其實僅以為是愛情輕喜劇，實質那是贖罪電影。關鍵在女主角父親出走的線索上，他的出走是因為被遺忘、被忽視（壁虎伯的提示），所以她最後的落淚，正好是感慨終於沒有一直遺忘默默在她背後的男主角，從而可以贖罪，不再重蹈覆轍。

《快一秒的他》劇照

好了，宮九的轉化是把父親出走的線索輕化，對岡田將生的影響在片中近乎不著痕跡。但電影中強化的是洛中及洛外論，所謂洛中就是指位於京都核心地區的人，才是真正的京都人，其實區域均屬洛外，即電影中提及的龜岡及天橋立等。事實上，正如井上章一在《討厭京都》所言，洛中人甚至把日本其他地方來的遊客視為「外國人」，而從東京過來投資的企業均屬「外資」云云。由此可見，洛中人背後明顯有高人一等的氣燄在內。

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