人氣動漫《SPY×FAMILY》封面上暗藏名椅？盤點各具特色的經典設計

【SPY×FAMILY/ 設計／設計師椅子/ Designer Chair】動漫畫《SPY×FAMILY》（間諜家家酒） 人氣持續，題材易入口有搞笑有認真，現正於香港上映的《劇場版 SPY×FAMILY CODE: White》更有不少轟動場面口碑不俗。回顧原著漫畫中暗藏了不少致敬同業的彩蛋，值得細味的細節處處，原來就連單行本封面上各個重要角色坐著的椅子，也是大有來頭的設計師椅子，我們延續上回的介紹，繼續來盤點這些對設計界影響深遠的名椅。



《SPY×FAMILY》第四卷封面

第四卷：彭德 × Ball Chair

在原作中主角一家都有各自的本領和超能力，就連所養的狗「彭德」亦能夠預視未來。不過在大部分的劇情中，彭德都以賣萌為主而沒有參與大多的任務。彭德蓬鬆圓滾的身形，與第四卷封面中出現的「Ball Chair」最為合襯。這張著名的球椅是由芬蘭設計師Eero Aarnio於1963年設計的，於上世紀60年代，當時歐美崇尚一股太空熱潮，與太空有關的想像被應用到工業設計之上，Eero Aarnio也深受啟發，球椅的外型帶有未來感，球形的設計雖然未必馬上令人聯想到太空，但正因為太空熱潮所以又被稱為「星球椅」，最重要的是運用了塑膠為主要材質。

Ball Chair（圖片來源：Eero Aarnio Originals）

塑膠本來是工業用材質，但因為是太空人的宇航服不可或缺的塑料織物，所以太空熱潮深深地影響著當時的時尚和產品設計界，吸引著設計師應用塑膠。在此之前的家具大多會用金屬或木材來製造，不過塑膠其實更符合量產和輕便性的需求，加上延展性和可塑性強，很快便深受家具設計師的喜愛。Eero Aarnio設計出球椅的初衷，是他從1962年開始便從事自由業工作隨之舉家搬遷，新家卻沒有一張適合的大椅子，於是決定自己動手做，在草圖階段便將形狀簡略到只是一個球形，至於椅子的高度，即是他本人坐著的高度，是因應自家需求而定制的。最後以內部模具來塑形，打磨椅身、裝上軟墊以及椅腳後完成，他也忽發其想地安裝了一部紅色電話在內壁上。可見得球椅實際上是設計師隨心隨性之下的作品，不過外形很標奇立異，隨即便大受歡迎並且出現在眾多電影和雜誌的封面上，這份傳播的影響力使之成為當年最具代表性的傑出設計，也被譽為工業設計的經典之一。

《SPY×FAMILY》第五卷封面

第五卷：尤利 × Barcelona Chair

角色尤利是女主角約兒的弟弟，身為政府官員的他骨子裡與作為間諜的主角黃昏本就水火不容，但其實他們的性格特質也有相似之處。上回介紹過黃昏坐著的是由「功能主義之父」Le Corbusier所操刀的「LC2」，至於第五卷封面中尤利所坐著的來頭也不少，是由德國現代主義建築大師Mies van der Rohe所設計的Barcelona Chair，被譽為「20世紀最優雅的椅子」。

Barcelona Chair（圖片來源：Knoll）

可能大家會有所好奇，出自德國設計師之手的作品怎會稱為巴塞隆拿椅？因為是源自於1929年在西班牙巴塞隆拿舉辦的世界博覽會，當時Mies van der Rohe為德國建造德國展館，場館內所配置的椅子就是專門為了配合包浩斯主義風格而設的。這位大師貫徹的設計理念是「Form follows function」（形隨機能），特色是以功能性為本，不會純為潮流設計出一些以後沒有用的東西。巴塞隆拿椅最為人所津津樂道的，相信是X型不銹鋼架的設計，從椅背延伸到椅腳的鋼架經過精密的計算，既有完美的交叉曲線，又能穩固如建築。它的流暢與簡約，贏得「20世紀最優雅的椅子」之美名。

《SPY×FAMILY》第六卷封面

第六卷：夜帷 × Heart Cone Chair

第六卷封面的是黃昏的同事夜帷，坐著搶眼奪目的Heart Cone Chair很能夠表達出她對於黃昏的傾慕之情。介紹過不少北歐設計的家具，原來這件作品竟然也是出自北歐設計師之手，與一般認知當中崇尚自然簡約、以木材為主要材質的北歐設計不同，Heart Cone Chair非常大膽創新，反而帶有一些美國普普藝術風的味道，皆因北歐氣候影響北歐人容易有情緒問題，當地北歐設計師往往會從設計中加添令人開朗的元素。再者，丹麥設計師Verner Panton設計出這張椅子的原因，是希望忽略現有的設計範例，即使是如此完美也決心要找到全新的材質和技術來開創其設計之路。

Heart Cone Chair（圖片來源：Vitra）

Heart Cone Chair（圖片來源：Vitra）

Heart Cone Chair打破了想象與常規，雙弧形椅背有別於傳統椅背，所用到的材質是50年代時興的彎曲鋼管，再加上圓墊以及鋼材十字交叉椅腳，對於設計師本人來說也是鮮有出現的設計，有賴於其原創又嶄新的想法，在用色方面亦相當大膽，設計師認為大膽的設計除了吸引眼球，亦可以從而激發人們的想象力，不妨為生活添加多點色彩。椅子既是前衛的藝術品，換上紅色又能傳達出浪漫感覺和愛意，令人愛不釋手。