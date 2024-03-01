從音樂引伸至哲學　《尋常與作樂》發掘日常哲學思考｜開卷樂

香港明愛專上學院高級講師李敬恒愛在尋常生活中，發掘深入淺出的哲學例子，讓學生認識哲學。《尋常與作樂－哲學與文藝的25則思考》一書中，他亦從音樂引伸至哲學。

文：香港電台開卷樂｜原題：《尋常與作樂－哲學與文藝的25則思考》－獨樂樂不如眾樂樂



香港電台文教組節目《開卷樂》由馮傑、鄭政恆、黃怡、鄒芷茵、唐睿主持，逢週六晚上8時30分至9時，港台第二台播出。節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



在〈與眾同樂：由音樂到治國〉一文中，李敬恒提及〈孟子．梁惠王上〉中，「獨樂樂不如眾樂樂」這家傳戶曉的故事。孟子認為齊宣王愛音樂則齊國「其庶幾乎」，但宣王卻認為自己喜愛流行音樂非先王之樂，孟子回應：「今之樂猶古之樂也」。李敬恒指孟子這樣的回應是訴諸音樂一般特性，也就是音符樂章的排列構成整體性和諧，意義由整首樂曲發揮作用而定，故今樂古樂沒太大分別。

對他人承認與關懷

李敬恒認為，每個人都需要由基礎去學習音樂，以培養演奏樂器及欣賞音樂的能力，因此「好樂」除了涉及個人彈奏，亦牽涉與他者的交流。眾樂樂背後的含意，是與其他音樂愛好者互相交流，並帶來更大的樂趣，達至「和而不同」。

李敬恒比喻一國之君的角色與職責，如一支樂團的指揮。（網上圖片）

君主治國之道也是如此，在位者「好樂」之餘，亦應「與民同樂」。李敬恒言：「一國之君的角色與職責，正如一支樂團的指揮。當君主能履行他的職責，充份地發揮樂團的水准，他才能獲得作為君主而言真正的利益與快樂。」這種追求正正要求在位者捨棄自身的利益，無私地承認其他欣賞者和演奏者的存在和價值，「這種對整體和諧的追求、對私人利害考慮或實用目的之摒棄，以及對他人的承認與關懷，正是搭通音樂、道德與政治的橋樑。」

人只有工具價值？

近年ChatGPT的出現，人工智能技術日漸提升，使不少人憂慮——假如人工智能能夠創作出比大多數人優秀的文學、音樂等藝術作品，是否意味科技能夠取代人類？李敬恒在書中〈多餘的存在：人類會否被科技取代〉一文中分析，「感受與欣賞世間美好事物也是人的獨特的能力，而科技的產品正好作為培養這種能力的其中一種工具。」藝術創作沒有單一清晰的標準，難分優劣。而且藝術具表達情感的功能，創作者在過程中往往能直抒胸臆。故李敬恒認為，即便世間的確存有比自己的還優秀的作品，也不能抹殺自身創作的獨特性，也因此科技難以取代人的創作面向。「人工智能真的發展成有意識的創作者，亦只代表世界上多了一些非常出色的作家，依然不等於人的創作沒有對自己的主觀意義與價值。」

圖為ChatGPT生成的對「人工智能能給人類帶來什麼？」問題的答案。(Getty Images)

李敬恒指，人類利用科技處理大量繁瑣的事情，但不代表科技可以取代人類的價值。他笑言我們只是用科技縮短處理事情時間，而剩下來的時間，只換來更多需要做的事情，這是一個社會制度問題。李敬恒稱，如果人因為科技進步失去工作，又或是不能生產就變得沒有價值，這並非科技問題，而是「社會制度是否以尊重人的基本價值為基礎，為人提供理想生活為目的的問題。人只有被社會視為可以被取代，才會出現人會否被取代的問題。人應該如何看待人工智能的角色，終究是人類的選擇和決定。」

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版，圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）