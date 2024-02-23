追星有什麼問題？什麼是自由創作？　從日常生活探討哲學｜開卷樂

香港明愛專上學院高級講師李敬恒，人稱「大師兄」，喜歡透過日常貼地的話題和手法，讓觀眾理解哲學。他在報刊專欄撰稿，以藝術、文學、音樂、唸書和教學等等「玩樂經驗」作哲學反思，而文章輯錄成書——《尋常與作樂－哲學與文藝的25則思考》。

文：香港電台開卷樂｜原題：《尋常與作樂－哲學與文藝的25則思考》－ 反思哲學與音樂



香港電台文教組節目《開卷樂》由馮傑、鄭政恆、黃怡、鄒芷茵、唐睿主持，逢週六晚上8時30分至9時，港台第二台播出。節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



哲學非抽象概念

「有沒有神？」、「甚麼是真與假？」、「甚麼是真正存在的？」就算沒經過哲學訓練的人，也許亦曾提出如此種種的問題。很多人以為真假、美醜、對錯、是非等等概念抽象。李敬恒認為只是一般人對這些概念理解得不夠仔細，因此不時產生混亂或矛盾。而哲學可以助你針對性地思考，疏理脈絡及區分概念，得出原則。

拉斐爾《雅典學院》中的柏拉圖（Wikimedia Commons）

李敬恒教授哲學多年，他在課堂裏愛把哲學家、哲學名詞等放下，就如書名《尋常與作樂》，他常以簡淺的「尋常」生活作例子，和同學講解哲學。他建議對哲學有興趣的新手不要馬上拿起深入討論康德、黑格爾等等哲學大師的著作，看一些入門書也許更能讓讀者一步步地理解不同哲學命題。例如由美國哲學家Thomas Nagel所撰寫的《What Does it All Mean》，全書以課題為中心，如心靈、死亡、存在、平等，盡量避免提到哲學家及艱深用語，以問題為中心，篇幅簡短易明；另一本是柏拉圖寫的《蘇格拉底的申辯》，講述了不少人生基本價值，有助了解我們行為背後所反映的自身判斷。

音樂之樂與哲學之樂

MIRROR演唱會（資料圖片）

《尋常與作樂》的「樂」字，既可解作「快樂」，亦能解作「音樂」。李敬恒自小愛好音樂，認為音樂是人類表達思想與情緒的重要途徑。即便只是聆聽音樂，也可陶冶性情。而繪畫、文學、舞蹈等藝術與音樂一樣。當然這些藝術，同時亦具備使人快樂的功能。而藝術的表達或欣賞能力愈高，我們從中享受到的樂趣亦會更高。書中輯錄了近十篇李敬恆反思社會與藝術的文章，其中一篇名為〈單調與失焦：反思造星文化〉。文中提及，近年的「造星文化」為香港樂壇掀起重大變化，有人熱切追捧，也有人反感。「問題不在於想成為明星與追星本身，甚至不在於為求流行而創作，而在於造星文化所造成的單一與失衡。」李敬恆認為，很多時主流媒體只是基於市場的考慮，令一般人接觸的歌曲文化狹隘單一，難以培育發展受眾的欣賞能力。

女團COLLAR（葉志明 攝）

李敬恒認為若要打破這種單一文化，「並非要全盤否定依照流行公式製作歌曲的價值，而是要強調有其他同樣或更有價值的創作方式與考慮；不是要否定流行歌星，而是要令更多不同類型的音樂可以得到恰當理解與欣賞而得以流行，而不同風格不同崗位的音樂人亦可以得到感得的重視而成為明星。」

創作不等於亂來

藝術伴隨創意，但有人往往以為這樣可以無視藝術的規則，李敬恒再進一步分析指「單純隨心所欲、胡作胡為並不等同於自由創作，更不足以保證創作的質素。」他認為規則能夠將文字、聲音、圖像、顏色、行動等達致協調，這些限制的規則正是「強烈的刺激與挑戰」，思考各種未知的可能性，提升相關的知識和技巧。正如李敬恒寫道：「古往今來最厲害的藝術家，往往能夠以自己獨特的方式，對傳統既有的典範與規則加以去蕪存菁，推陳出新。」

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）