河南多地有女屍被盜「配冥婚」　村民防盜改用水泥棺兼墓地裝cam

據內媒近日報道，過去兩年，河南南陽市等地多具女性屍體被盜，連老人家都不放過。法院判決書顯示，多宗被盜女性屍體被非法「冥婚」。 當地村民為保護家人屍體，紛紛在親友墳墓安裝閉路電視，或改用水泥棺封死遺體，增加防盜作用。

河南有村民親人遺體被盜，至今仍未尋回，傷心不已。（影片截圖）

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河南南陽市趙河鎮等地不少村民均有親友屍體被盜的慘痛經歷：

「下葬後不到一百天，盜屍賊把母親屍體盜走」 「我同宗同族的一個爺爺老婆屍體也被盜了」 「人死了半年不到，屍體不見了」 「咱們這裡發生這種事可多了，人（屍體）被偷去配陰婚了」

當地警方介入調查後拘捕犯人，少數村民幸運尋回親人遺體，但也有村民至今仍未尋回親人的遺體，傷心不已。經法院審判，涉案者遭以盜竊罪和侮辱屍體罪判刑。經調查，犯人背後的犯罪原因是偷屍體來用作「配冥婚」圖利。

配冥婚在山東、山西、陜西等省份已形成龐大的市場，據內媒指出，女性屍體價格「有升無跌」，一具可賣到數十萬元（人民幣，下同）。

據內媒早前報道，在上海大學教民俗學的學者黃景春指出，在供需不平衡的現狀下，女屍價格一路上漲，「優質女屍」的「聘禮」甚至高達15萬元。正因如此，有人將冥婚當成商機運作，更有不法分子開始盜墓，以賣屍獲得豐厚的收益。

不法之徒為謀利殺害女性

2015年，山西臨汾市洪洞縣甘亭鎮的董堡村，村民發現有14具女屍被盜，據報與配冥婚有關。在同年，也有一名男子涉嫌謀殺一名女子後在內蒙古被捕，該名男子對警察說，謀殺女子的原因是「把她殺了，賣給『配陰婚』的，掙兩個錢花花」。

（綜合報道）