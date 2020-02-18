【亞非蝗禍】放雞鴨可以對付沙漠蝗？　科普雜誌解釋為何不可行

沙漠蝗大軍肆虐東非，並進一步蔓延至巴基斯坦及印度等國，對肯亞、索馬里、巴基斯坦、印度等地造成嚴重的農業災難。 數以千億計的蝗蟲入侵印巴，位置已逼近中國國境線，有人擔心蝗災會否對中國造成危害。對此，農業農村部表示，沙漠蝗對中國的危害概率很小，國內大規模爆發蝗災風險很低。 內地網絡近日熱烈討論各種對付沙漠蝗的方法，其中包括放雞鴨吃蝗蟲，不過有內地科普雜誌指出，此類方法對付一般的、早期的蝗災可行，但面對漫天飛蝗的環境，則是杯水車薪。

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在內地，央視2014年的一段紀錄片《牧雞治蝗》被網友推上熱搜，其中描述2001年，河北草原發生了一場蝗災，一畝地受蝗蟲吞噬的牧草達到20多公斤。當時農民紛紛養起了雞，用雞來對付蝗蟲。蝗蟲在出生後第14天到21天是最適合捕殺的時候，一隻牧雞一天能吃掉70多頭蝗蟲。對於牧民來講，牧雞治蝗還有一個好處，那就是等蝗蟲治理完了，雞的肉和蛋可以售賣，直接變成現鈔收益。

據早前報道，2000年5月，新疆北部發生特大蝗災，除採取化學藥物外，由一群群牧雞、牧鴨組成的「生物部隊」也在新疆的「滅蝗大戰」中大顯身手。除了新疆的「本地軍」，浙江當時也派出3萬隻鴨乘飛機趕往新疆，幫忙消滅蝗蟲。

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群居型沙漠蝗會揮發特殊氣味 令動物遠離

不過中國科學院地理科學與資源研究所主管的內地科普雜誌《博物雜誌》的文章指出，放雞鴨吃蝗蟲防治的主要是西伯利亞蝗、小翅曲背蝗、雛蝗、戟紋蝗、牧草蝗等。牠們基本不會像沙漠蝗、東亞飛蝗（即內地蝗災常見品種）一樣遠距離遷飛。而且雞鴨吃的主要是沒長翅的蝗蝻，對付一般的、早期的蝗災還可以，真要把雞鴨放到漫天飛蝗那種環境，完全是杯水車薪。

此外，沙漠蝗和東亞飛蝗分兩種形態，數量少的時候是散居型，數量多的時候成為群居型。雞鴨很愛吃散居型蝗蟲，一旦變成群居型，就不愛吃了。中科院動物所的康樂院士團隊發現，飛蝗和沙漠蝗變成群居型之後，會揮發苯乙腈。團隊用大山雀做實驗，發現苯乙腈不好聞，鳥聞了就不愛吃。如果鳥非要吃，繼續攻擊，蝗蟲就會迅速把苯乙腈變成氫氰酸，變成有毒，鳥吃了未必會死，至少會難受。文章指，用雞鴨來對付大量群居型沙漠蝗，未必勝任。

（綜合報道）