【新冠肺炎】從食野味到深圳禁食貓狗：對自然不敬　災難遲早發生

深圳可能要成為內地第一個禁食貓狗的城市了。近日，深圳發布了《深圳經濟特區全面禁止食用野生動物條例（草案徵求意見稿）》，面向大眾徵求意見。條例中明確指出，禁止食用用於科研試驗、寵物飼養等非食用用途的動物及其製品。貓與狗，以及人類飼養的所有寵物，都在禁止食用之列。一旦《條例》通過，那麼這將是內地第一次從法律層面，明確規定禁止食用寵物。這對每一位「鏟屎官」，以及所有愛護小動物的人而言，無疑是個大好消息！

食用貓狗肉 有巨大的潛在風險

可能有人會奇怪，為甚麼在禁食野生動物的同時，要禁食貓狗？其實，從安全角度來講，禁止食用貓肉和狗肉是一個極為正確的舉措。

中國肉類協會副秘書長高觀之前接受官媒《新華社》記者採訪時明確表示，中國並不存在「肉食用犬」這樣一個養殖行業。而且根據國務院食品安全辦所發布《關於犬類屠宰許可和監管問題的覆函》（食安辦函[2015]25號）來看，目前世界動物衛生組織和絕大多數國家均沒有犬類屠宰檢驗檢疫的相關規定或要求，中國也尚無明確的肉用犬種。

市場上銷售的犬類，基本以個人散養為主，來源複雜，而且還有不法分子毒犬盜犬的現象。被盜的狗狗們，就擠在這些能把自己骨頭折斷的籠子裡，然後被運往交易市場。而且之前深圳某個屋苑，就發生過毒狗事件。

一名男子專門往花草叢裡扔含異煙肼的毒香腸，部分居民的愛犬因為誤食，最後被毒死。而異煙肼這種毒物，對人的身體也有危害。食用狗肉，本身就是一件風險極高的事情，因為你根本不知道，那些被人端上餐桌的野生動物們，身上到底有沒有攜帶病毒。試想一下，如果被中毒的狗狗們被不法人士盜走，然後流通到狗肉市場上販賣，或許又是一場新的災難！

從03年的沙士（SARS），到19年的新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情，人類攻擊的對象從果子狸換成了蝙蝠。可災難的起源並不是那隻果子狸，也不是那隻蝙蝠，而是一個個抱有僥倖心理，貪圖新鮮，對自然缺少敬畏之心的人。如果這樣的行為再不及時制止，那麼下一場災難的發生，不過是時間的問題。

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貓肉、狗肉乃至其他野生動物的肉，真的就比合規飼養的禽類更美味嗎？不知道，但有一件事是知道，深圳匯聚了來自全國各地的美食，牠們比任何一樣野味都要安全得多。

禁食貓狗 呼籲十年仍未落實

因為這場疫情，中國上下出台了一系列與野生動物相關的條例和法案。但深圳應該是內地第一個，將「禁食貓狗等寵物」寫在條文之中的城市。

2010年兩會期間，就曾有參與「反虐待動物法」立法的專家對外透露，「禁食貓狗肉」已經被寫進了《反虐待動物法（專家建議稿）》，違法食用、銷售貓狗肉將偶可能被處5000元（人民幣．下同）以下罰款並被處15日以下拘留。這件事一度成為當年兩會的熱點話題。

五年之後，也就是2015年，全國人大代表、安徽天方集團董事長鄭孝和呼籲制定《動物保護法》，禁止公開販賣、屠宰貓狗，但依舊沒有落實下來。

終於，又過了五年，深圳終於再度走到了全國的前面，將「禁食貓狗肉」寫進了條文之中。草案一經發布，便獲得了大家的廣泛支持。無論是飼養了寵物的主人，還是富有愛心的社會各界人士。

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寵物管理 深圳一直走在前列

不難發現，一直以來，深圳很多關於貓狗等寵物管理的措施，都是非常具有示範意義的。深圳自2001年底，就開始實施犬類狂犬病強制免疫。2003年將狂犬病疫苗經費納入財政預算，並決定對犬隻狂犬病實施免費注射，目前深圳已經設置了160多個犬類狂犬病定點免費注射點。2006年7月，《深圳市養犬條例》正式頒布實施，條例中明確規定：未經登記，任何單位和個人不得飼養犬隻。

後來深圳市人大又修訂了相關條例，於2019年6月出台了《文明養犬精細化管理提升行動方案》。方案制訂了養犬管理各項措施的時間表，包括全面展開執法檢查、建立專業犬隻輔助執法隊伍、建立流浪犬收容場所，並要求市民限期將禁養烈性犬遷出深圳，推行電子犬証等相關措施。

不僅如此，去年年初深圳首個寵物主題公園——景田北六街公園開園，給寵物和主人們一個大大的驚喜。誰都沒想過，深圳會專門給寵物們建造一個公園，而且還是在繁華熱鬧的市中心。2019年底，深圳更新了禁養烈性犬名錄，將中華田園犬從原有的27種禁養烈性犬中除名。可以說，在寵物管理這方面，深圳是很下了一番功夫的。

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寵物不僅僅是一隻動物

近些年流行一個詞，叫「伴侶動物」。它指的是被人類馴化，適合於家庭飼養的動物，是一類能夠和人進行親密溝通和情感交流，並能給人帶來快樂的寵物。貓、狗、龜等寵物都在「伴侶動物」之列。有數據統計，在所有寵物之中，貓和狗的比例大概佔了80%左右。而且廣東的養寵規模，佔了全國的10%以上，其中以深圳和廣州這兩座城市最為突出。

2017年，深圳登記在冊的寵物就超過20萬隻，而且這個數值每年還在以9%左右的比例增長著。在深圳，家裡養寵物的人數不勝數，不少人甚至「貓狗雙全」。深圳的公園、廣場以及小區裡，總能看到人們牽著繩子遛狗，又或者是在朋友圈裡，看到別人曬自己家的貓咪。即使在疫情之下，不少人也要帶著自家的狗狗出來溜達一圈。

所以從情感上來講，將貓和狗等「伴侶動物」排除在可食用名單之外，也是非常合理的。對寵物而言，主人就是牠的一生。而對養寵物的主人來說，寵物不僅僅是一隻動物，更像是陪伴著自己的家人和朋友。

在花費方面，寵物主人們同樣大方。除卻基本的除蟲、打針、洗澡之外，貓糧狗糧、零食、衣服以及其他的小玩具一樣不缺，70%的養寵人每個月的花銷都在千元以上。以至於有人調侃道，自己在深圳竟然活得還不如一隻貓，一隻狗。更不用說其他諸如導盲犬、警犬、搜救犬等對人類有極大幫助的犬種。中國消防的官微曾經發布過，汶川地震中有70%的生還者，都是通過搜救犬發現的。

回顧一眾名人與組織對寵主的打氣說話▼▼▼▼▼

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深圳該如何落實

有人說，災難並不是死了兩萬人這一件事，而是死了一個人這件事，重複發生了兩萬次。人類之所以能一直進步，也不是因為人類站在食物鏈的頂端，而是人類能夠在每一次的磨難中屹立不倒，並從中總結出經驗。這次疫情，對人類每個人而言，都是一場慘痛的教訓，但這也教會了人類，要如何同大自然的動物們和睦相處。一個城市的文明程度，就在於它對待動物的態度。

而深圳，作為「中國特色社會主義先行示範區」，一個高度文明的城市，現在已經向前邁出了一大步。讓人們知道，野生動物是不可以吃的，寵物作為陪伴人類的朋友，更是禁止食用的。立法只是一個開始。野生動物很早就有了保護法，卻因為執行不到位，依然有人捕殺、食用野味。要想將法案堅決執行下去，每一個深圳人的行動都無比關鍵。

沒有買賣，就沒有殺害！

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