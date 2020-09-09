中國餐飲10大品牌榜單｜喜茶居茶飲榜首位　海底撈奪火鍋品牌第一

2020中國餐飲（品類）十大品牌頒獎禮上月在成都舉行，一共有160個餐飲品牌上榜，其中不乏港人熟悉的餐飲店。在茶飲十大品牌榜中，喜茶位列榜首；而在火鍋十大品牌榜中，以「帝王級」服務著稱的海底撈就排在首位。

2020中國餐飲（品類）十大品牌近日揭曉。（網絡圖片）

據介紹，該頒獎禮由世界中餐業聯合會主辦。初審階段，評選組委會前期調研了全國5萬多個餐飲品牌，並從中篩選出600多個優秀餐飲品牌參與網絡投票。

在終審階段，餐飲行業專家、資深從業人員等代表組成的專業評審團結合網上投票結果，歷經3個多月評選出「2020中國餐飲（品類）十大品牌」和「2020中國餐飲（細分品類）三甲品牌」兩大獎項。

今年的評選在去年的八大品類飲（茶飲、火鍋、酸菜魚、小龍蝦、燒烤、烘焙、快餐、烤魚）的基礎上，增加了滷味、粉麵2個品類，總品類數達到了10個。共有100個品牌最終登上「2020中國餐飲（品類）十大品牌」榜單，另有60個表現不俗的品牌摘得細分品類前三甲的桂冠。

在茶飲榜單中，排前5位的分別是喜茶、蜜雪冰城、奈雪の茶和CoCo都可、1點點，其中喜茶、奈雪の茶、CoCo都可在香港都設有分店。喜茶於2018年進軍香港，目前在香港只剩銅鑼灣時代廣場1間分店，早前有7間分店先後結業。近日還傳出喜茶及「奈雪の茶」擬在港上市的消息，據報兩間茶飲商8月份先後與多間投行接洽，籌備明年在港上市。

在火鍋榜單方面，排在前5位的分別是海底撈、呷哺呷哺、巴奴毛肚火鍋、小龍坎火鍋和德莊火鍋。此外，在香港設有分店的蜀大俠、大龍燚、小肥羊也排在這次火鍋榜單的前10位。

火鍋品牌海底撈以「帝王級」服務著稱。（網絡圖片）

而奪得快餐、粉麵、燒烤、酸菜魚、小龍蝦、烤魚、滷味和烘焙各品類榜單第一名的分別是：老鄉雞、味千拉麵、木屋燒烤、太二老壇子酸菜魚、胡大飯館、半天妖青花魚、絕味鴨脖和好利來。此外，美心食品（廣州）公司旗下的「美心西餅」位列烘焙榜第二位。

至於餐飲細份品類榜包括包子、麻辣燙、雞排、粥品、壽司、麻辣香鍋、甜品等，位列各榜單三強的品牌有慶豐包子鋪、張亮麻辣燙、爭鮮迴轉壽司、元氣壽司、鮮芋仙、滿記甜品等等。

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（紅餐網）