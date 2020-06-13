喜茶南京店飲品食用冰菌落超標11倍　公司發聲明道歉自查全市門店

江蘇省南京市玄武區市場監督管理局近日對夏日冷飲開展專項檢測，在抽檢的16批次果茶、6批次使用冰中，兩間喜茶分店共5批次產品檢出不合格問題。其中，喜茶珠江路分店食用冰的菌落總數檢測為每毫升1200cfu，超過標準11倍，而4款果茶/奶茶的菌落總數全部高於同類標準，當中3款檢出了大腸菌群，存在微生物污染。 喜茶周六（13日）在其官方微博發布道歉聲明稱，將第一時間對涉事門店進行整改，同時對南京15家門店馬上開展自查。

涉事飲品有喜茶中山路分店的有多肉葡萄、多肉芝芝甘露、芝芝桃桃，和喜茶珠江路店的純奶茶。（影片截圖／江蘇新聞）

內媒《江蘇新聞》報道，喜茶飲品被檢測出問題後，南京市市場監管部門已約談喜茶相關負責人，要求整改到位。玄武區市場監管局有關負責人表示，菌落總數和大腸菌群不合格，說明產品發生了微生物污染。產生原因可能是生產環境衛生不達標、生產設施設備清洗消毒不合要求、運輸存儲條件不當發生污染等。菌落總數、大腸菌群超標的食品，容易引發嘔吐、腹瀉等腸胃道疾病。

喜茶其後在其官方微博發布道歉聲明，指公司目前初步了解主要原因是門店操作不規範所致，如取冰時把使用過的冰鏟直接放置在冰塊上，製作飲品時冷藏牛奶放置在常溫狀態中時間太久等。

按照相關食品安全規定，菌落總數和大腸桿菌的標準為每毫升100cfu和每毫升10cfu。抽查結果顯示，喜茶珠江路分店的食用冰菌落總數為每毫升1200cfu，超標11倍，存在較大食用風險。（資料圖片）

聲明指出，將第一時間對涉事門店進行整改，對門店其他重要食安環節進行徹底排查；除門店自身做徹底清消毒外，請第三方專業消殺消毒公司到店進行消毒作業。同時對南京15家門店馬上開展自查。此外，本周內完成全國所有門店的製冰機與冰塊質量專項檢查，排查和整治高風險門店；再次加強門店冰塊及奶製品使用規範等。

公開資料顯示，喜茶創辦於2012年，最早起步於廣東江門，原名「皇茶」，後更名為喜茶。在資本加持下，喜茶快速擴張門店。喜茶方面在今年年初透露，2020年喜茶門店總數將達到800間。

但快速擴張背後，喜茶頻發食品安全衛生問題。據內媒《藍鯨財經》梳理，2018年12月，喜茶上海興業太古匯店消費者喝到疑似「透明指套」異物；2019年1月，喜茶西安賽格店被曝「環境髒亂差」；2019年4月，喜茶廈門萬象城店被市場監管部門查出容器ATP指數（ATP是三磷酸腺苷的縮寫，ATP指數超標說明餐具清潔程度不達標）嚴重超標。

喜茶於2018年進軍香港，目前在香港只剩沙田新城市廣場和銅鑼灣時代廣場2間分店，早前有6間分店先後結業。

（綜合報道）