《奪冠》首日票房過億：講述中國女排奮鬥史　曾引發爭議改名撤檔

電影《奪冠》（原名《中國女排》）9月25日在內地提前檔期上畫，首日票房就破億元人民幣，10月1日也將登上香港大銀幕。該片圍繞3場不同時空的球賽，以主人公郎平的參賽和執教生涯為主軸，講述幾代中國女排隊員的奮鬥歷程，展現她們頑強拼搏、為國爭光的故事。 不過，該片原定在今年農曆年初一上映，但引發不少爭議，隨後不僅改名，還多次傳出將撤檔的消息，最終因疫情因素而撤檔。此番上映後，網民發現，電影有多處重新剪輯和配音的痕跡。

《奪冠》主要用3場比賽串聯起了中國女排的輝煌歷史，並呈現了女排名將郎平及中國女排隊員們的熱血青春。首場比賽是1981年11月16日，中國女排3比2險勝日本，獲得世界盃冠軍，為中國奪得「三大球」（按：足球、籃球、排球）首個世界冠軍，實現了歷史性的突破。這場比賽中，原本應該休息卻臨時被教練叫來擔當主攻的郎平功不可沒。

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鏡頭切換至2008年8月15日，北京奧運會女排比賽上，郎平帶領的美國女排以3比2打敗由陳忠和帶領的中國隊。值得一提是，郎平與陳忠和曾是上下級關係，1996年亞特蘭大奧運會上，郎平是中國女排的主教練，陳忠和則是助理教練。這也讓郎平招來了不少罵聲，甚至有人用「背叛」、「忘恩負義」等字眼形容她。

第三場比賽，時間則快速來到2016年8月17日的里約奧運，中國女排在郎平帶領下，以3比2險勝東道主巴西女排，是中國女排時隔8年後再度打入奧運會半決賽，為最終奪取奧運金牌鋪平了道路。

▼ 《奪冠》講述了中國女排的三場比賽

《奪冠》在原定今年大年初一上映的宣傳期間，引發了不少爭議。當時的海報中，另一名主演黃渤飾演的是2008年北京奧運時期的中國隊教練陳忠和。然而2020年1月8日，內媒報道稱，陳忠和向國家體育總局寫信，要求這部電影刪除所有關於自己的鏡頭，因為電影中搶雞腿、被砸暈、被年輕球員教訓胸無大志等虛構情節醜化、抹黑了他的形象。他並要求當局嚴格審核該片。

《奪冠》（原名：《中國女排》）原定年初大年三十上映，當時海報上黃渤飾演的是2008年北京奧運時期中國女排教練陳忠和，但在最終上映的版本中，陳忠和的名字被抹去。（官方圖片）

陳忠和斥責電影故意把他塑造成搞笑的「醜角」，其目的就是為了吸引眼球、追求票房價值，「謀取功利，金錢至上」。當時，網絡還傳出不少流言，指國家體育總局排球運動管理中心的高層不滿片中內容，連女排隊員都不樂意署名等。

而在本月上映的最終版電影中，陳忠和的名字再沒有出現，取而代之的是「中國隊教練」的頭銜。此外，雖然電影一開始的預告片中有出現多名當時球員的姓名，但最終上映的版本也只以編號代替她們。涉及到角色名字的對白也經過重新配音，被指「多處說話時聲音和口型對不上」。至於將片名從《中國女排》改為《奪冠》是否亦與這些爭議有關，坊間就暫未可知。

▼ 郎平重返國家隊後的勠力改革 被網民封作片中精髓

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影片上映後，內地社交網站《豆瓣》上，有不少網民表示，該片有大量重新剪輯和配音的痕跡。片中，郎平重返中國隊執教後想要勠力改革的情節，與此前的教練過分迷戀集體主義的訓練方式產生對比，被網民稱作是全片精華所在，但疑似因為大量刪減，而令價值觀的傳達較為分散，缺少張力。

亦有網民認為，該片想要完成的表達是「中國女排精神的變遷」，因為舊的女排精神是改革開放初期的時代產物，當時的中國要展現強勢面貌，只能靠舉國體制、魔鬼訓練、非人的高負荷方式，來達成「不可能的任務」。而到了新女排時代，教練和運動員們很注重個人選擇，片中郎平問隊員們「為甚麼喜愛排球」，就是在傳達打球不為別人，而是為了讓自己變得更好的理念。

影片最終的落腳點是「放下唯金牌論」，重新找到運動的樂趣和意義。不過，兩者之間的轉變過程卻潦草帶過，再加上為了顧及審查而未能徹底放棄舊的女排精神，讓影片顯得左顧右盼、前後失據，造成表達失焦。值得慶幸是，瑕不掩瑜，觀影民眾的影評仍然以正向為主，反映這部電影總體是在水準之上，值得一看。