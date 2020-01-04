【中國女排】教練陳忠和不滿陳可辛醜化形象　趙蕊蕊為恩師抱不平

由陳可辛執導，鞏俐、黃渤主演的賀歲電影《中國女排》將於大年初一上映，開拍前已經備受關注，事關朗平、陳忠和以及一眾黃金一代的中國女排，都是內地與香港人熟悉的人物，加上多年來，女排來港作賽港人都會入場支持，相信會有不少人入場支持《中國女排》。

中國女排一直是內地體育運動的強項。（劇照）

事前曾提出修改劇本

電影找來鞏俐、黃渤和彭昱暢主演，開拍初期，陳忠和以及郎平本人更投入參與，有到場支持陳可辛，而內地廣電局同樣全力支持該戲。但近日有消息指電影公司方面公開了首條預告後，引起中國女排前教練陳忠和的不滿，因為在片中他被演繹成搞笑丑角，大大被醜化。原來發生此事前，陳已兩度要求陳可辛修改劇本，不過導演未有太在意，更指電影要誇張才具話題和有人睇，最終令陳忠和忍無可忍去信體育總局，要求刪除影片中跟自己有關的部分，以及對該電影進行嚴格審核。

陳可辛（中）與陳忠和（左）、劉曉彤（左二）、張常寧（右二）、郎平（右）合照。（微博圖片）

「賊頭狗腦的樣子」

其中惹起爭議的畫面，是講述年輕時的陳忠和，因為食堂阿姨不將雞髀，給予這位當時擔任中國女排陪打教練的他吃，而大吵大鬧，並一下子搶過雞髀就食，還說着：「我就吃！我就吃！」據指，陳忠和寫給總局領導的信中更包括︰「被年輕隊員教訓沒有雄心大志的醜態、其他賊頭狗腦的樣子，依然在不同管道上滿天飛，片中自己被描述為搞笑的丑角，無法接受。」看得出來字裡行間陳忠和的怒火。

距離大年初一還有三星期，未知會否因此而作出改動，要是作出大改動的話，很有機會影響電影的後期製作，加上電影必須要如期於25日上映，不過目前劇組和總局未有就此回應。

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黃金一代中國女排趙蕊蕊為恩師抱不平。（趙蕊蕊微博圖片）

學生群起撐教練

事件除了引起陳忠和不滿外，就連黃金一代的中國女排都為恩師發聲，著名排球員趙蕊蕊在微博寫下︰「一杯好茶，儘管人走茶涼，儘管茶杯上生起了很多風波，就如劇目也會曲終人散，但無礙，它終究是一杯上品的好茶。」得到了隊友周蘇紅讚好，隨後「重砲手」楊昊都寫下︰「一打開微博發現好多留言，公道自在人心，歷史永遠不會忘記的。」