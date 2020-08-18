《奪冠》終有檔期賀歲變賀國慶　陳可辛：謝謝大家206天的等待

中國女排電影《奪冠》（原名：《中國女排》）由陳可辛執導，鞏俐、黃渤主演，改編自中國國家女子排球隊的真實事件，《奪冠》原定年初大年三十上映，可惜因新冠肺炎疫情影響，急急宣布撤檔，今早（18日）官方終於公布最新檔期！

《奪冠》（原名：《中國女排》）原定年初大年三十上映。（官方圖片）

導演陳可辛今早在微博寫下「一月十九號，首映前，經歷了人生最煎熬的一個月。沒想到首映後再經歷了更煎熬的七個月。拍了三十年電影，以前歷盡的所有酸甜苦辣，在這都不算什麼。能熬到今天，就靠中國女排四個字。中國女排是精神，是信仰。謝謝所有的女排姑娘們，你們的故事，給了我莫大的能量，去完成這個光榮任務。」他對此都表示：「謝謝大家206天的等待，9月30日影院見！」

陳可辛感嘆《奪冠》終於可以捱到見光一天。（微博擷圖）

官方今日公布《奪冠》將會於2020年9月30日內地上映，賀歲檔改成國慶檔上映，當中最主要的是8月17日剛好正是中國女排在2016年里約奧運會戰勝東道主巴西封后的光榮一日，相信官方揀選在8月17日公布消息有一層更深的意義。

而在香港方面，電影公司回復，香港上映日期仍在確定當中，大機會會同步，或於10月1日上映。