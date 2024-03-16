不是要洋娃娃！4歲女童許願「想要力量」隨即想爸爸面前做掌上壓

即使在科學發展日新月異的現在，許多人在追尋目標的時候，還是難免會求神拜佛，希望能靠神明的力量幫助自己。當然，自己也可能會有相對應的行動，期許能在「天助自助」兩方面下達成願望。近來一位日本網民，就分享自己女兒在這想法下，出現的逗趣舉動。



根據日本媒體《まいどなニュース》報道，3月3日是日本的「雛祭（女兒節）」，家家戶戶在過節時，經常會擺出許多「雛人偶」。日本「X」網民就分享，自己才4歲的女兒在過節時，竟然跑去向雛人偶膜拜，讓他好奇女兒到底許了甚麼願望。

結果女兒竟然回答「我想要力量」，而且並不是只有拜神而已，自己隨後還做了好幾下掌上壓鍛鍊。這位網民表示，女兒是在托兒所學會了這些訓練，或許是因為會被稱讚的關係，讓她開始對此非常熱衷，掌上壓和仰臥起坐都能做到十次左右。而在這樣的鍛鍊下，似乎也真的變得比較有力氣了。

為實現願望，這女孩可不是只等待神仙幫忙！（按圖了解）

許多網民見照紛紛表示：

．「這年紀竟然就想要力量」

．「太可愛了吧」

．「雛人偶：就算跟我求也…」

．「而且還自己努力，好了不起」

．「竟然能夠伏地挺身了」

．「帥呆了」

．「姿勢好標準啊」

．「從哪學來這些的」

．「準備變身超級賽亞人」

．「這就是傳說的開端」

．「守護地球就拜託你了」



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