最愛是誰一睇就知！嫲嫲張臂想攬攬　乖孫卻半路急扭軚無視她存在

孩子喜歡爸爸還是媽媽很明顯，就連對祖父祖母的愛也是啊。



身為父母真的是工作與育兒兩頭燒啊，這個時候就會需要出動長輩的時候，請長輩幫忙帶孫子時，除了會怕他們太辛苦外，還會擔心會不會有隔代教養的問題。不過，看過一下影片就會發現，孩子對祖父祖母的愛真的很真實啊！

只見嫲嫲這樣被拒絕卻仍笑起來，就知她與爺爺都很愛錫這個乖孫吧！（按圖了解）

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祖父祖母二選一

TikTok上一名網民分享兒子看到爺爺嫲嫲來家裏玩的影片，視頻中只見小小男孩立刻衝出門口，同時抓着扶手，一階一階的小心下樓梯，就為了迎接爺爺嫲嫲！

嫲嫲看見可愛的小孫子迎面而來，立刻張開雙手迎接他的擁抱，萬萬沒想到小金孫愛的不是她，而是走在嫲嫲身後的爺爺，只見他毫不猶豫繞過嫲嫲的身邊，快步跑向後面的爺爺衝去抱抱。

這時候嫲嫲超級尷尬的大笑，而爺爺可是掩不住的笑，果然孩子都不會假裝，比較喜歡誰就會對誰討抱抱要親親啊！

孩子的愛好誠實

這段可愛的影片從上傳到現在，已經吸引了超過1100萬次點閱，家中如果有小孩一定會經常跟孩子玩父母「二選一」，而這支影片則一樣是殘酷二選一，只不過他們天真的反應，真的會讓人笑翻啊~

網民們就說到：

．「孩子們果然非常誠實！」

．「小小孩的年紀，真的會特別喜歡爸爸與爺爺啊」

．「爺爺覺得賺到了！」



還有網民玩笑回應：

．「他甚至連頭都沒有回 ，嫲嫲無可奈何媽媽在旁笑瘋」

．「他知道誰會給他零用錢嗎 ?」



阿公阿嬤的愛，像大海一樣

但為甚麼，孩子就是特別黏祖父祖母呢！？

其實，祖父祖母不用「做」太多，只要靜靜陪在小孫子旁邊、看着他們、或是說說話就可以了！畢竟祖父母們比起爸媽，有的是時間，可以帶着他們一起觀察、體驗奇妙的感受與時刻；而且，祖父祖母還可以隨時調整好心情，專注地聽他們說話，接受他們的情緒，這些可能都是爸媽不見得能給的啊！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：這畫面太熟悉！阿公阿嬤二選一，奶奶雙手迎接小金孫，他直接繞過去抱爺爺，網笑：愛誰果然很誠實】