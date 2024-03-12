兒子口沒遮攔笑人似乞衣！媽媽代他找藉口　醫生看不過眼一句反擊

小孩出生就是一張白紙，思考和行為模式都是透過學習模仿而來，也因此父母的育兒方式往往會影響小孩的性格。近日，台灣兒科醫生陳木榮分享，有名小學三年級學生講話口無遮攔，但是媽媽並沒有阻止，總為孩子找藉口，並指出家裏的人講話比較直接，小孩無惡意。結果醫生看不下去，說了「一句話」反製，讓不少網民大讚「以其人之道還其人之身，讚。」



兒科醫生陳木榮在Facebook「柚子醫生的育兒診療室 - Dr.陳木榮醫師」發文分享，門診的時候，發現一位小學三年級的男童常常說出不禮貌的話，陳木榮分享，這名小孩去看病時，曾說，「外面那個小朋友擋住我的路，走路走很慢，我好想踢下去！」雖然最後沒有踢下去，但他好心提醒媽媽小孩的舉動後，媽媽卻回應「他說的是實話，我們家的人就是講話比較直，我相信他沒有惡意！」

除此之外，陳木榮再分享，男童在看病的時候，同樣口出狂言說，「外面那個人穿得破破爛爛的，好像乞丐，好噁心喔！」陳木榮看不下去直接向前勸導，但是媽媽卻在旁邊幫忙緩頰：「不過他說的是實話，那個人就是看起來很噁心，我們家的人就是講話比較直，我相信他沒有惡意！」

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陳木榮說，這名媽媽多次用相同的話來合理化小孩的行為，媽媽似乎沒有意識到，講話口無遮攔，就算是實話，在社會上也是不好的行為。而在某次看病時，男童高燒好幾天，劇烈咳嗽，聽診的時候，整個肺部都是痰的聲音，他對媽媽說：「這個是肺炎，我來寫張轉診單安排住院治療吧！」結果媽媽不僅露出不信任的表情，還說「怎會是肺炎？你有沒有看錯？你跟我說，肺炎會怎樣？」

陳木認為媽媽是要將他講出來的症狀一一推翻，間接否認他的診斷。隨後，媽媽開口說「你直接說沒關係」。陳木榮一邊寫轉診單，一邊說「嚴重的肺炎會死掉」，接着馬上又說了句「我說的是實話，我講話比較直，我沒有惡意！」

貼文發佈後，不少網民看了紛紛留言大讚：

・「以其人之道還其人之身，讚」

・「家教真的很重要！ 柚子醫生辛苦了」

・「我想，這個媽媽應該已經很習慣聽實話了吧」

・「好療癒唷」

・「非常棒的回答」

・「欣賞醫生的回答」

・「看完心情都好了」

・「最喜歡這種結果」



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