老成到「成個阿婆咁」！3歲男孩熟練做家務　萌反差言行極可愛

日本一位五歲男孩，三歲開始就用極為熟練的方式幫忙做家事，讓家族的人也笑稱：「他身體裏可能有一個老婦人的靈魂。」



孩子會幫忙做家事，身為家長一定很開心！日本有一位五歲男孩蓮藤（れんと），從小就用極為熟練的方式幫忙做家事，而他做家事的姿態，讓家族的人看了都覺得他像極了一個老婆婆！網民看了也驚嘆「他有老奶奶的靈魂」！

這位蓮藤小弟弟看似呆呆的，言行舉止竟卻非常老成！（按圖了解）

+ 2

愛做家事的三歲男孩！

在蓮藤三歲的時候，他開始像個老太太一樣說話、做事。媽媽也因為十分驚訝，把它做家事的影片分享給網民看（影片在文末）。媽媽影片裏寫着：「我兒子做事就像老婆婆一樣。」開頭的旁白則是：「身體裏可能有一個老婦人的靈魂。」只見當時三歲的蓮藤熟練地將桶子裏的紅薯，一個接一個地放進另一個桶子裏。

接下來，他示範了用小手清洗水果，以及使用削皮器來削紅蘿蔔皮。

他也會和家人到菜園裏採收青豆，兩歲的他看起來卻像個老手，動作俐落，毫不遲疑。還有壓碎馬鈴薯、洗紅蘿蔔。洗章魚的時候，他像個主婦般說着：「我們來洗一下這個章魚，這個章魚髒了，我們來洗吧。」實在太不像三歲小孩了啊！

網民笑問：活了第幾輪了？

蓮藤似乎對每項工作都很熟練，他十足的「老太太的樣子」讓許多網民留言稱讚。有網民問：「你到底活過幾輪了！」稱讚他：「你比我爸爸強！」「職業是採收豆子嗎？」

媽媽說蓮藤經常幫助別人，每次去叔叔阿姨家都盼着去菜園裏摘菜，做家事的樣子、舉止、說話方式都像他的老婆婆。

今年已經五歲的蓮藤說自己有時也會覺得自己像個「老人」，雖然現在比較多時間會想跟朋友一起玩，但他還是很喜歡替食物「去皮」這項家事，也很喜歡照顧弟弟妹妹，最喜歡的是接觸大自然。

這孩子實在比很多大人都更會做家事了呀！一起來看看讓他受到注目的影片！

延伸閱讀：最愛是誰一睇就知！嫲嫲張臂想攬攬 乖孫卻半路急扭軚無視她存在

+ 4

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：日本三歲男孩熟練做家事被拍！網友笑問「到底活第幾輪」？媽媽也說言行舉止像極阿嬤】