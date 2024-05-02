城市創科大挑戰成功報名即送英國STEAM套裝　報名方法簡單附連結

城市創科大挑戰｜第二屆｜由創新科技署主辦及香港科技園作為合辦伙伴的《城市創科大挑戰》是學界最受認可的創科比賽之一。小學組首200組報名及成功提交方案的參賽者將獲得STEAM KIT SET 禮物*，可動手做出一個迷你電動機！ 獎項及豐富獎品以外，同學仔的創意大計更有機會在現實生活中被採納應用！



《城市創科大挑戰》鼓勵全民發揮創意思維，以創新科技協助市民應對日常難題，比賽分為公開組、大學／大專院校組、中學組和小學組，為學生和普羅市民提供發揮創意和創新能力的平台。

城市創科大挑戰｜首200名報名及成功提交方案獲STEAM KIT SET

是次大會準備的小學組禮物為MEL Science 迷你電動機套裝。MEL Science 為總部位於英國，全球領先的 STEAM 入門套件供應商之一。 STEAM KIT SET 亦提供影片、AR等不同方式，詳細解說科學原理。實驗的步驟和原理解釋得很清楚，即使是小朋友也能輕鬆學會。​

這個STEAM套裝包括 4 個實驗，同學仔將會學到：

- 用電池和電線製造磁鐵

- 在不使用電池的情況下點亮LED燈

- 自己組裝一台電動機

- 利用磁力製作螺旋電動機



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城市創科大挑戰｜報名方法簡單

各位爸爸媽媽可一起與小朋友合作贏得比賽兼獲贈禮物 ！

報名提交小學組方案需準備資料：

1. 家長同意書

2. 100字方案描述

3. 一幅簡單畫作（任何形式均可，如AI / 手繪 / 小畫家）



*大會保留一切最終決定權。

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城市創科大挑戰｜比賽即日起開始接受報名

第二屆《城市創科大挑戰》鼓勵全城提出創新構思方案，如果你希望為香港的未來出一分力，運用創意思維為大家解決日常生所遇到的難題，帶動城市邁進，請報名參與比賽，以下為比賽相關資料及報名資訊：

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（全文完）