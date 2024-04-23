《城市創科大挑戰》報名攻略！教你6步提交方案｜附所需資料列表

第二屆《城市創科大挑戰》於即日起至5月16日接受報名！本屆比賽主題為「香港有計」，設「山人有計」及「幫人有計」兩個副題，並分為公開組、大學/大專院校組、中學組和小學組，可以個人或2至5人組隊參加，就其中一個副題設計方案，首階段參賽者只需提交創意方案簡介即可。《香港01》於下文整合了「中學組」及「小學組」報名流程、注意事項等資訊，簡單6步讓中、小學生，或甚家長、教師們可以快捷、有效地報名參賽。



第二屆《城市創科大挑戰》早前舉行啟動禮。（資料圖片）

立即報名參加城市創科大挑戰！

報名前準備

為節省報名所需時間及防止機件或網絡問題而於報名中途失去紀錄，報名前可以預先準備以下資料：

1.參賽者資料

【個人參賽者】參賽者姓名（須與身份證明文件相同）、年齡（是否年滿18歲）、學校名稱、就讀年級

【團隊參賽（2-5人】所有組員的姓名（須與身份證明文件相同）、年齡（是否年滿18歲）、學校名稱、就讀年級；同時選定團隊代表

【未滿18歲的參賽者】老師 / 父母 / 法定監護人的資料，包括姓名（須與身份證明文件相同）、電郵、電話號碼，以及已填妥的同意書。同意書可以按此下載

2.參賽方案

參賽方案標題（10個英文或中文字以內，建議先將文字輸入於電腦或手機，方便填寫網上報名表）

參賽方案描述（150個英文或中文字以內，建議先將文字輸入於電腦或手機，方便填寫網上報名表）

參賽方案畫作式概念圖（JPG、PNG或PDF格式，檔案大小以2MB為限）

【只適用於高中組報名】回答3條與方案相關的問題答案，包括「你的參賽方案如何針對你認定的挑戰？」、「你的意念背後的靈感來源是甚麼？」、「你的想法將為社會帶來哪些正面影響？」，答案以100個英文或中文字為限，建議先將文字輸入於電腦或手機，方便填寫網上報名表。

【只適用於初中組報名】回答2條與方案相關的問題答案，包括「你的參賽方案如何針對你認定的挑戰？」、「你的意念背後的靈感來源是甚麼？」，答案以100個英文或中文字為限，建議先將文字輸入於電腦或手機，方便填寫網上報名表。

3.補充資料【只適用於高中組及初中組報名】

補充文件（如有，PDF格式，以5頁為限）以及補充影片（如有，以1分鐘為限，需預先上載至短片平台並提供連結）

開始報名

第1步：進入報名網站 選擇合適組別

- 點擊進入以下網址（https://www.citytechgc.hk/zh-hk/join-the-challenge/）並選擇報名組別。

- 中學組及小學組的報名均不須登記帳戶，點選「下一步」即可開始報名。

進入報名網站後即可選擇報名組別，中學組及小學組的報名均不須登記帳戶，即可開始報名。（《城市創科大挑戰》網站截圖）

第2步：選擇個人或多人組隊 填寫個人資料

- 選擇參賽人數。如以個人參賽，選擇「個人或團隊代表」。如以團隊參賽，則根據隊員人數選擇合適選項，例如2人組隊選擇「團隊代表+1名組員」，3人組隊選擇「團隊代表+2名組員」，如此類推。

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選擇以個人或團隊參賽。如以個人參賽，則選擇「個人或團隊代表」；如以團隊參賽，則根據隊員人數選擇合適的選項。（《城市創科大挑戰》網站截圖）

如以個人參賽......

- 向下捲動，填寫「個人／團隊代表」

- 所需填寫的資料包括姓名、剔選未滿18歲／年滿18歲、學校名稱、目前就讀的年級

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個人參賽只需要填寫「個人／團隊代表」。（《城市創科大挑戰》網站截圖）

如以團隊參賽......

- 向下捲動，須寫一人為上述提到的「個人／團隊代表」。然後再向下捲動，另外填寫所有參賽組員的資料

- 參賽組員所需填寫的資料包括姓名、剔選未滿18歲／年滿18歲、學校名稱、目前就讀的年級

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團隊參賽除需要填寫1名「個人／團隊代表」之外，亦需要填寫所有參賽組員的資料。（《城市創科大挑戰》網站截圖）

完成填妥上述的參賽者資訊之後，即可以按「下一頁／Next Page」。

第3步：填寫聯絡人相關資料

不論「個人參賽」或「組隊參賽」，只要當中有任何未滿18歲的參賽者，便須要提供一名老師／父母／法定監護人的聯絡資料。

- 填寫聯絡人時，須要先選擇聯絡人與參賽者／參賽隊伍的關係，即老師／父母／法定監護人

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填寫聯絡人時，須要先擇聯絡人與參賽者／參賽隊伍的關係為老師、父母或法定監護人。（《城市創科大挑戰》網站截圖）

- 如參賽者／參賽隊伍有未滿18歲的人士，剔選「是」；否則剔選否

- 按「選擇檔案」開啟新視窗以選擇及上傳已經填妥的同意書，同意書可以按此下載

如需同時上載多張同意書，需將同意書合併至同一檔案。

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剔選是或否以確認是否有未滿18歲的參賽者，如有就需要提供已經填妥的同意書。（《城市創科大挑戰》網站截圖）

- 填寫聯絡人的聯絡資料，包括姓名、電郵、電話號碼

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填寫聯絡人的聯絡資料。（《城市創科大挑戰》網站截圖）

完成填寫上述資料後，即可剔選「我確認我是上傳的同意書中的教師/父母/監護人代表之一」及「我已經收到參賽者和其相關的教師/父母/監護人的同意和協議，作為《城市創科大挑戰》相關事項的主要聯絡人及管理者，然後按「下一頁／Next Page」。

第4步：選取相關組別及揀選副題

本屆比賽設有「山系」及「社區關愛」兩個副題；參加者需在此頁面選取相關「年級組別」，以及剔選團隊所選擇的「副題題目」。

- 組別方面，中四至中六學生屬於高中組、中一至中三屬於初中組；小一至小六生則屬小學組。

- 副題方面，參賽者可揀選「山系」或「社區關愛」其中一個。

- 完成後即可以按「下一頁／Next Page」。

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參賽者需要根據就讀年級填寫相應的組別，並選擇參賽方案的副題。（《城市創科大挑戰》網站截圖）

第5步：填寫參賽方案相關資料

參加者可以先準備好相關方案電腦文檔，並以「複製」及「貼上」方式填寫。

以下為所有組別均需提交的資料：

- 參賽方案標題（10個英文或中文字以內）

- 參賽方案描述（150個英文或中文字以內）

- 參賽方案畫作式概念圖（JPG、PNG或PDF格式，檔案大小以2MB為限）

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中學及小學的參賽組別均需要提交參賽方案標題、參賽方案描述及參賽方案畫作式概念圖。（《城市創科大挑戰》網站截圖）

高中組

- 回答3條問題，包括「你的參賽方案如何針對你認定的挑戰？」、「你的意念背後的靈感來源是甚麼？」、「你的想法將為社會帶來哪些正面影響？」，答案以100個英文或中文字為限，建議先準備好相關方案電腦文檔，並以「複製」及「貼上」方式填寫。

- 補充文件（如有，PDF格式，以5頁為限）

- 補充影片（如有，以1分鐘為限，需預先上載至短片平台並提供連結）

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高中組需要回答以上3條問題與方案有關的問題。（《城市創科大挑戰》網站截圖）

參賽組別如有補充文件或補充影片，可於以上位置提交。完成問題及提交補充資料（如有）後，可以剔選「是」表示提交的資料亦為真實及正確，並按「Next Page」繼續報名。（《城市創科大挑戰》網站截圖）

初中組

- 回答2條問題，包括「你的參賽方案如何針對你認定的挑戰？」、「你的意念背後的靈感來源是甚麼？」，答案以100個英文或中文字為限，建議先準備好相關方案電腦文檔，並以「複製」及「貼上」方式填寫。

- 補充文件（如有，PDF格式，以5頁為限）

- 補充影片（如有，以1分鐘為限，需預先上載至短片平台並提供連結）

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初中組需要回答以上2條問題與方案有關的問題。（《城市創科大挑戰》網站截圖）

參賽組別如有補充文件或補充影片，可於以上位置提交。完成問題及提交補充資料（如有）後，可以剔選「是」表示提交的資料亦為真實及正確，並按「Next Page」繼續報名。（《城市創科大挑戰》網站截圖）

小學組

- 小學組沒有其他方案資料需要提交，並不設提供補充文件及補充影片

- 完成填寫方案資料後，即可剔選「是」以表示提供的所有訊息均真實和正確及按「Next Page」進入下一步。

第6步：選擇得知活動渠道 同意條款及細則

此為最後一步，內容主要為確認聲明。

- 參賽者需在此頁面剔選「得知活動的渠道」

（《城市創科大挑戰》網站截圖）

- 然後剔選「本人已閱讀並明白及同意有關條款及細則、私隱政策及個人信息收集聲明」及剔選同意或不同意將所提供的個人資料作直接宣傳之用。

（《城市創科大挑戰》網站截圖）

最後按「Submit」提交，便完成整個《城市創科大挑戰》報名程序。

即日起接受報名 立即登入網站了解詳情

比賽由即日起，至5月16日接受報名，若你有意攜手應對社會迫切的挑戰、發掘創新方案，並推動這個城市邁步向前，立即透過比賽網頁（www.citytechgc.hk）報名和了解詳情！

此外，為協助參加者構思方案、將方案原型化，大會將舉辦多個培訓工作坊，包括邀請去屆優勝者分享經驗、學習不同科技和創意思維，以及安排參加者實地了解社會現況。

你亦可關注第二屆《城市創科大挑戰》的Facebook及Instagram，密切留意比賽最新消息！