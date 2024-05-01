立即參加城市創科大挑戰！一文看清中小學生培訓活動時間表

第二屆《城市創科大挑戰》已經於即日起接受報名，截止報名日期為5月16日。大會特別為中、小學組參賽學生提供連串培訓和工作坊，包括實地探訪或視察助學生了解實際需要，從用家角度出發優化參賽方案，以及原型製作、簡報技巧等，參賽學生定能有所得益。下文將詳細介紹中學組及小學組的參賽工作坊內容、時間表及報名方法。



第二屆《城市創科大挑戰》基本資料：

報名日期：即日起至5月16日

比賽題目：副題分為「山人有計」（山系）及「幫人有計」（社區關愛），只需為其中一個副題設計方案即可，詳情可以瀏覽此文章

組隊人數：可以個人或2至5人組隊參加

比賽日期：參賽者於5月16日前只需要提交創意方案簡介

有意報名可以閱讀報名攻略，並點擊連結立即報名參加城市創科大挑戰！ 另外，比賽設有一系列免費工作坊，入圍隊伍均可參加，詳情可以繼續閱讀此文章。

第二屆《城市創科大挑戰》設有一系列的免費工作坊，幫助參與學生提升方案質素。圖為第二屆《城市創科大挑戰》啟動禮。（黃寶瑩攝）

*** 小學組工作坊流程、時間表、內容資料、報名方法在中學組部份之後

培訓工作坊流程（中學組）

中學組入圍隊伍均可以免費參加工作坊，並接受與所選副題相關的培訓，以下為相關流程圖：

培訓工作坊時間表（中學組）

中學組入圍隊伍共設有6場可以免費參加的工作坊，以下為相關時間表：

培訓工作坊內容（中學組）

第一階段：活動主題培訓

初中組學生如選擇「幫人有計」（社區關愛）副題，於此階段將獲安排參加「虛擬活動體驗」，以了解照顧者在照顧長者和復康人士時的困難，從而識別被照顧者和照顧者雙方未被滿足的需求。透過預先錄製的360度互動場景，學生可以體驗並了解照護者在家中照顧殘疾人士時所面臨的挑戰。每隊可以安排一位代表參加工作坊。

形式：線下工作坊

日期：2024年6月22日（10:00 am – 1:00pm）

地點：學校禮堂

時長：3小時

高中組學生如選擇「幫人有計」（社區關愛）副題，於此階段將獲安排參加「虛擬活動體驗和康復中心參觀」，以了解照顧者在照顧長者和復康人士的困難。學生亦會獲安排參觀復健中心，聽取現有NGO護理人員和現有技術解決方案提供者的分享，透過服務式學習幫助了解科技改善復健者和護理人員生活的各種情況。每隊可以安排一位代表參加工作坊。

形式：線下工作坊

日期：2024年6月15日（10:00 am- 1:00 pm／2:30 - 5:30 pm）

地點：復康中心

時長：3小時

初中組及高中組學生如選擇「山人有計」（山系）副題，於此階段將獲安排參加「郊野搜索活動體驗」，透過搜索訓練了解如何進行野外救援。活動將由8名搜索領隊和2至3名郊野義務搜索隊 （CVST）代表帶領參與者探索南生圍以及髻山。訓練內容包括介紹CVST的工作、行山者的安全和步道資訊，並將先進科技融入培訓中，如導航系統、通訊設備、用於搜索和救援的工具。每隊可以安排一位代表參加工作坊。

初中組，每組1名代表參加，約80人參加

日期：2024年6月29日

時間：10:00 – 11:30 am

地點：南生圍

高中組，每組1名代表參加，約80人參加

日期：2024年6月30日

時間：10:00 – 11:30 am

地點：髻山

第二階段：原型設計培訓

初中組及高中組的學生不論所選副題，於此階段均會獲安排參加「原型製作工作坊」。160位初中及160位高中學生將在禮堂接受一系列有助展示方案的科創小工具培訓，然後由山系及社區關愛兩個副題的專家作分享。最後，參賽同學可以就方案原型諮詢現場的科創界別專家。

講者：多位科創界別顧問

形式：線下工作坊和方案原型諮詢

日期：2024年7月6日（下午）

地點：學校禮堂

時間：1.5小時

第三階段：演說訓練

初中組及高中組的學生不論所選副題，於此階段均會獲安排參加「簡報技巧培訓」，預計將為所有參與者提供線上形式演講實踐培訓。

形式：Zoom／YouTube／01空間／「01教育」Facebook

講者：陳偉權 ，香港浸會大學講師

主題 : 「第二屆城市創科大挑戰賽演講訓練」

日期：2024 年 7 月 13 日

時間：40分鐘

培訓工作坊報名方式（中學組）

參賽隊伍於入圍後將提供相關資訊，以報名參加工作坊。

第二屆《城市創科大挑戰》設有一系列的免費工作坊，幫助參與學生提升方案質素。圖為第二屆《城市創科大挑戰》啟動禮。（黃寶瑩攝）

培訓工作坊流程（小學組）

小學組入圍隊伍均可以免費參加工作坊，並接受與所選副題相關的培訓，以下為相關流程圖：

培訓工作坊時間表（小學組）

小學組入圍隊伍共設有4場可以免費參加的工作坊，以下為相關時間表：

培訓工作坊內容（小學組）

第一階段：活動主題培訓

小學組學生如選擇「幫人有計」（社區關愛）副題，於此階段將獲安排參加「黃金美饌教學及老人院探訪」。參與同學可以從中了解護理人員及照顧者在照顧老年人時面對的困難，例如行動障礙、身體虛弱、認知障礙和吞嚥困難等。參與同學亦將在老人院進行180分鐘的軟餐製作訓練及老人院探訪，亦會有專業照顧者分享照顧日常。參與同學將為長者提供不同質地的糕點。每隊可以安排一位代表參加工作坊。

主題：軟餐製作及老人院探訪

課程：4組（每組20名學生）

日期：2024年6月2日

時間：1:00 – 4:00 pm

小學組學生如選擇「山人有計」（山系）副題，於此階段將獲安排參加「營地參觀」。參與同學將學習與露營相關的知識，例如導航和消防安全。 導師亦會向參與同學介紹現有的營地設施，例如太陽能設備和智能廢物處理系統，同時體驗帳篷搭建和營地淨水器設備製作。

小學組，每組1名代表參加，約80人參加

日期：2024年6月9日

時間：10:00 -11:30am

地點：Gogo Camp 營地

第二階段：原型設計培訓

小學組學生不論所選副題，於此階段均會獲安排參加「原型製作工作坊」。160位小學生將在禮堂接受一系列有助準備展示方案的科創小工具培訓，然後山系及社區關愛兩個副題的專家會作出分享。最後，參賽同學可以就方案原型諮詢現場的科創界別專家。

講者：多位科創界別顧問

形式：線下工作坊和方案原型諮詢

日期：2024年7月6日（上午）

地點：學校禮堂

時間：1.5小時

第三階段：演說訓練

小學組學生不論所選副題，於此階段均會獲安排參加「簡報技巧培訓」，預計將為所有參與者提供線上形式演講實踐培訓。

形式：Zoom／YouTube／01空間／「01教育」Facebook

講者：陳偉權 ，香港浸會大學講師

主題 : 「第二屆城市創科大挑戰賽演講訓練」

目標日期：2024 年 7 月 13 日

時間：40分鐘

培訓工作坊報名方式（小學組）

參賽隊伍於入圍後將提供相關資訊，以報名參加工作坊。

即日起接受報名 立即登入網站了解詳情

比賽由即日起，至5月16日接受報名，若你有意攜手應對社會迫切的挑戰、發掘創新方案，並推動這個城市邁步向前，立即透過比賽網頁（www.citytechgc.hk）報名和了解詳情！